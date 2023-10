Údaje Národného centra zdravotníckych informácií ukázali, že výskyt nových pacientov s duševnou poruchou narastá približne o 23 percent ročne. Depresia pritom môže byť umocnená aj finančným stresom. Duševnej pohode preto pomáha vytváranie pravidelnej finančnej rezervy, na čo upozornila vedúca PR a internej komunikácie 365.bank Linda Valko Gáliková.

„Mnohým ľuďom práve financie spôsobujú starosti a duševnú nepohodu, preto je veľmi dôležité zamerať sa na to, ako si po tejto stránke zjednodušiť život. Ako prvé si odporúčame spraviť prehľad vo svojich príjmoch a výdavkoch. Ďalším krokom je cielene sa zamerať na to, na čom by sme vedeli ušetriť,“ dodala Valko Gáliková.

Výdavkom na veci, ktoré nie sú potrené, je podľa nej lepšie sa úplne vyhnúť. Doplnila, že riešením je aj rozumné a zodpovedné míňanie, vyhýbanie sa dlhom či ich konsolidácia.

Prieskum 365.bank ukázal, že až 70 percent Slovákov míňa peniaze na veci, ktoré reálne nepotrebujú. Riešením je podľa Valko Gálikovej nenakupovať bezhlavo, ale všetko si vopred premyslieť a tiež si stanoviť presný limit, koľko je možné minúť.

K duševnej pohode môže výrazne dopomôcť finančná rezerva, avšak banka upozornila, že takmer každý tretí Slovák ju nemá a ani si ju aktuálne netvorí. Až 40 percent populácie podľa nej tvrdí, že žije od výplaty do výplaty a na šetrenie už neostáva. „Dnes už je pritom sporenie vďaka mobilným bankovým aplikáciám jednoduché,“ uzavrela.