Od pondelka platí nový zákaz vstupu do USA pre občanov 12 štátov vrátane Afganistanu, Mjanmarska, Čadu, Konžskej demokratickej republiky, Rovníkovej Guiney, Eritrey, Haiti, Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu a Jemenu. Donald Trump tvrdí, že cieľom je chrániť USA pred „teroristami zo zahraničia“ a krajinami, ktoré nespolupracujú v oblasti bezpečnosti či evidencie trestov.

Americký prezident zároveň zaviedol čiastočné obmedzenia pre občanov Burundi, Kuby, Laosu, Sierra Leone, Toga, Turkménska a Venezuely. Dôvodmi sú nedostatočná spolupráca v oblasti vízovej bezpečnosti, neschopnosť overiť totožnosť osôb či vysoký počet porušení vízových podmienok.

Kritici rozhodnutie označujú za protiústavné. Čad zareagoval recipročným opatrením a zastavil udeľovanie víz Američanom. „Čad nemá ani lietadlá, ktoré by mohol ponúknuť, ani miliardy dolárov, ktoré by mohol dať, no má svoju dôstojnosť a hrdosť,“ uviedol tamojší prezident Mahamat Idriss Déby.