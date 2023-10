Je ťažké sa naplno venovať práci, keď človeka trápia rôzne problémy a starosti. Aspoň teda dovtedy, kým nenájde spôsob, ako ich využiť vo svoj prospech, píše portál CNBC.

John Henry, spoluzakladateľ startupu Loop Car Insurance, tvrdí, že on sám je toho dôkazom. Keď vyrastal, musel sa starať o to, ako pomôcť svojej rodine, ktorá na tom finančne nebola veľmi dobre. Táto skúsenosť neskôr ovplyvnila jeho strategické rozhodnutia a bola preňho v konečnom dôsledku užitočnejšia než titul z univerzity. Aspoň tak to vidí Henry.

„Vyrastal som v New Yorku a pochádzam z rodiny migrantov z Dominikánskej republiky,“ povedal 30-ročný podnikateľ v LinkedIn podcaste The Path. Jeho rodičia ledva zvládali platiť nájom či zaopatriť svoje štyri malé deti. Henry preto už ako tínedžer vedel, že im musí pomôcť.

Keď mal Henry 18 rokov, začal pracovať ako vrátnik, vďaka čomu sa spriatelil s jedným z obyvateľov, ktorý v meste prevádzkoval čistiareň. Ten mladému študentovi ponúkol, že ho naučí všetky finančné tajomstvá tohto biznisu.

Henryho neskôr z pozície vrátnika vyhodili, no až takú ťažkú hlavu si z toho nerobil. Zistil totiž, že v čistiarni sa toho naučil viac než v škole, a tak z nej odišiel. „Z podnikateľov nie sú dobrí zamestnanci,“ zavtipkoval si Henry.

Na správnom mieste

Henryho podnikateľský život začal v deň, keď sa naňho so žiadosťou o pomoc obrátil jeden z obyvateľov budovy, kde pôsobil ako vrátnik. Mladík hneď vedel, že táto zákazka bola pre jeho otca ako stvorená. „Ukázalo sa, že ten chlap poznal kostyméra z filmu Vlk z Wall Street a že produkcia hľadala novú čistiareň,“ zaspomínal si Henry v podcaste.

Kostymér bol s prácou Henryho otca spokojný, a tak ho odporučil štábu seriálu Zákon a poriadok z dielne televíznej stanice NBC. Henry nezaváhal ani na chvíľu a otvoril si vlastnú čistiareň, kde zamestnal aj svojho otca. Zameral sa hlavne na televízne spoločnosti, čo viedlo k ďalším projektom. Henryho firma napríklad pomáhala aj pri nakrúcaní filmu Úžasný Spiderman či seriálu Boardwalk Empire od HBO.

Po troch rokoch od založenia sa Henrymu podarilo firmu predať jednému z dodávateľov za milión dolárov. Za získané peniaze potom založil neziskovú organizáciu v štvrti Harlem v New Yorku a neskôr sa venoval investovaniu do rizikového kapitálu. V roku 2020 sa stal jedným zo spoluzakladateľov firmy Loop Car Insurance, kde pôsobí dodnes.

Ťažkosti ako výhoda

Využiť životné skúsenosti ako zdroj kreativity a finančnej inšpirácie je múdrou taktikou, povedala v podcaste poradkyňa v oblasti vedenia Nilofer Merchantová. Skúsenosti a zázemie totiž formujú to, na čo sa človek bude počas kariéry zameriavať. Merchantová odporučila poslucháčom opýtať sa samých seba na päť udalostí, ktoré na nich mali najväčší vplyv a k akým rozhodnutiam viedli.

Zmeniť neúspech na úspech nie je také jednoduché. Stres môže prispieť k problémom so sústredením, vyhoreniu a obmedzenej produktivite. Merchantová odporučila spoliehať sa v rámci prevencie na akýsi systém podpory, ktorý by malo tvoriť aspoň päť ľudí, na ktorých sa človek môže v prípade ťažkostí obrátiť.