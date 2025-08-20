Súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka bude výraznejšie šetrenie na jednotlivých rezortoch, uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
„Aj minulý rok sme na ministerstve šetrili, napríklad prepustením desiatich percent zamestnancov nielen na rezorte, ale aj v rámci podriadených organizácií. Šetrenie v ďalšom konsolidačnom balíku bude z pohľadu ministerstiev a štátnej a verejnej správy ešte väčšie,“ spresnil.
Konkretizáciu opatrení označil agrominister za predčasnú.
Šetriť na znižovaní počtu samosprávnych krajov označil Takáč za technicky nemožné z dôvodu čerpania eurofondov. „Máme programové obdobie a štrukturálne fondy, ktoré čerpajú vyššie územné celky, by sa zrušili. Nie je to technicky možné,“ podčiarkol.