Súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka bude výraznejšie šetrenie na jednotlivých rezortoch, uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.

„Aj minulý rok sme na ministerstve šetrili, napríklad prepustením desiatich percent zamestnancov nielen na rezorte, ale aj v rámci podriadených organizácií. Šetrenie v ďalšom konsolidačnom balíku bude z pohľadu ministerstiev a štátnej a verejnej správy ešte väčšie,“ spresnil.

Konkretizáciu opatrení označil agrominister za predčasnú.

Šetriť na znižovaní počtu samosprávnych krajov označil Takáč za technicky nemožné z dôvodu čerpania eurofondov. „Máme programové obdobie a štrukturálne fondy, ktoré čerpajú vyššie územné celky, by sa zrušili. Nie je to technicky možné,“ podčiarkol.

Na snímke premiér a predseda SMER-SD Robert Fico (v pozadí) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas tlačovej konferencie predsedov koaličných strán SMER-SD, Hlas-SD a SNS v Bratislave vo štvrtok 3. októbra 2024. Spoločná konferencia sa uskutočnila po tom, čo poslanci Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku v Bratislave vo štvrtok 3. októbra 2024. FOTO TASR - Martin Baumann
