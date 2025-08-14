Slovenská národná strana navrhla na koaličnej rade redukciu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny – Bratislava, Západ, Stred a Východ.
Reforma samospráv by podľa strany štátu ušetrila vyše pol miliardy eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Znamenala by tiež efektívnejšiu správu cez kumulácie kompetencií a presun časti výkonu na okresné úrady v krajských mestách, čím by sa služby priblížili občanom a zjednodušila administratíva.