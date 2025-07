V revízii výdavkov na nemocnice Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) hovoril o chýbajúcom centrálnom riadení nemocníc. Centralizácia, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo aj v rámci plánu obnovy, by sa mala sústrediť na finančné riadenie nemocníc, najmä cez koordinované vyjednávanie so zdravotnými poisťovňami a dodržiavanie rozpočtu. Pre centrálne riadenie je preto podľa útvaru dôležité, aby boli dáta o hospodárení a prevádzke nemocníc dostupné na jednom mieste, čomu môže pomôcť aj IT systém.

Ministerstvo zdravotníctva preto plánuje vytvoriť tzv. Centrálnu integračnú platformu, ktorá má zhromažďovať údaje 19 najväčších nemocníc v pôsobnosti rezortu. Zbierať by mala ekonomické údaje, informácie o ľudských zdrojoch, nákupoch či spotrebe materiálu a liekov. Stáť má 11 miliónov eur, ktoré plánuje uhradiť z plánu obnovy. „Financovanie prevádzky vo výške 1,7 milióna eur ročne nie je aktuálne rozpočtovo kryté,“ upozorňuje ÚHP.

Rizikom projektu je podľa útvaru časová tieseň. Ak sa ním má naplniť cieľ plánu obnovy, stihnúť sa musí do konca roka 2025. Zatiaľ však ani nebolo vyhlásené verejné obstarávanie a nie sú jasne nastavené procesy zberu dát. Momentálne sa už pripravuje zapojenie nemocníc do Centrálneho ekonomického systému Ministerstva financií SR (CES) k 1. januáru 2026. To by malo naplniť cieľ plánu obnovy, pretože na jednom mieste budú všetky údaje z ekonomických systémov nemocníc zbierané jednotným spôsobom.

ÚHP preto odporúča najprv vyhodnotiť, či je na splnenie cieľov plánu obnovy potrebné riešiť ďalší IT systém nad rámec aktuálnej integrácie nemocníc do CES. „Pred prípadnou realizáciou nového systému nad rámec toho, čo sa už chystá, je nutné pripraviť postup na zjednotenie zberu potrebných dát a upresniť, ako konkrétne ich bude rezort zdravotníctva využívať. Predíde sa tomu, že nový systém nebude zodpovedať jeho skutočným potrebám,“ konštatuje útvar.

Útvar takisto odporúča hľadať možnosti zníženia nákladov. Priestor vidí napríklad vo využívaní zdieľanej IT infraštruktúry a bežne dostupných riešení pre analytický modul. „Prevádzkové náklady je potrebné nastaviť na úroveň priemeru iných štátnych IT systémov, aspoň na sedem percent,“ dodáva ÚHP.