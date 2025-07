Americký technologický gigant Meta oznámil, že pre prísne pravidlá Európskej únie týkajúce sa transparentnosti od októbra zakáže politické reklamy na všetkých svojich platformách.

Spoločnosť na svojich platformách Instagram, Facebook, Threads a Whatsapp zakáže všetky reklamy týkajúce sa politiky, volieb alebo aktuálnych sociálnych problémov. Pridá sa tak k materskej firme Googlu Alphabet, ktorá sa rozhodla učiniť rovnaký krok minulý november.

TTPA je nariadenie zamerané na boj proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu do volieb v členských štátoch EÚ. Legislatíva od veľkých technologických firiem vyžaduje, aby zreteľne označovali politickú reklamu, ako aj kto si ju objednal, v akom rozsahu či na ktoré voľby je zameraná.

Do platnosti vstúpila vlani v apríli, no väčšina jej ustanovení sa začne naplno uplatňovať až 10. októbra tohto roka. Za jej porušenie hrozia firmám pokuty až do výšky šesť percent z ich ročného obratu.

Meta tvrdí, že záväzky vyplývajúce z nového nariadenia vytvárajú pre zadávateľov reklám a platformy v EÚ príliš zložité a neisté prostredie. Nové pravidlá podľa nej v konečnom dôsledku poškodia Európanov.