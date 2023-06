Meškanie výstavby rýchlostnej cesty R4 cez Slovensko sa zníži na dva až štyri roky.

Po rokovaní zástupcov ministerstiev doprav krajín Vyšehradskej štvorky v Starej Lesnej pod Tatrami to uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť s tým, že urýchlenie umožnila zmena zákona o výstavbe rýchlostných ciest a diaľnic.

Za urýchlením stojí legislatívna zmena

„Zmenili sme niektoré ustanovenia, paralelne so štúdiou uskutočniteľnosti tak vieme robiť aj územné rozhodnutie. Táto legislatívna zmena nám umožnila urýchliť stavbu približne o dva roky. Poľským a maďarským kolegom sme prezentovali náš harmonogram. Pripravujeme zadanie a analýzu pre PPP projekt, minulý týždeň pán minister predstavil aktualizovaný harmonogram cestnej siete, cesta R4 od Prešova hore až po Barwinek je tam, takže má nárok na financovanie," objasnil Kmeť.

Predpokladá, že v roku 2024, respektíve 2025 začnú súťaž na zhotoviteľa cesty, tá by mala byť dokončená v roku 2030 - 2032.

„Vďaka situácii na Ukrajine máme možnosť čerpať na túto cestu európske zdroje, pripravujeme na september žiadosti, aby sme zafinancovali projektovú dokumentáciu, čo je veľká pomoc, pretože Brusel nám preplatí 50 percent nákladov," dodal štátny tajomník.

Súčasťou Via Carpatia je aj severný obchvat Prešova, prvú časť s tunelom Bikoš odovzdajú do užívania v septembri. So zhotoviteľom druhej časti ministerstvo v dohľadnej dobe podpíše zmluvu o dielo, obchvat až po Kapušany by mal byť hotový do troch rokov.

Nedokončený úsek pri Prešove

Slovensko podpísalo medzinárodnú zmluvu, ktorá ho zaviazala dokončiť túto cestu do roku 2028. Ak by nedošlo k legislatívnej zmene, meškalo by podľa Kmeťa štyri až šesť rokov.

„Nemáme dokončený úsek na sever od Prešova, ktorý má približne 65 kilometrov. Náklady tu odhadujeme cez jednu miliardu eur. Ukončená je už časť od Prešova cez Košice po maďarskú hranicu," priblížil Kmeť, podľa ktorého je táto cesta dôležitá aj z pohľadu ekonomického rozvoja východného Slovenska a má tiež vojenský význam, keďže je zakreslená v mapách NATO.

Maďarská strana je so svojou časťou cesty Via Carpatia hotová, Poliaci sú vo finálnej fáze a svoj úsek by mali dokončiť v roku 2026 - 2027. Štátny tajomník Ministerstva infraštruktúry Poľska Andrzej Bittel dodal, že pre poľskú vládu je táto trasa prioritou.

„Máme zrealizovaný úsek medzi Rzeszówom a Lublinom, ostatné úseky sú v rôznych stupňoch prípravy, niekde sa realizujú práce, inde sa len pripravujú," priblížil. Význam tejto cesty podľa neho ešte viac zvýraznila vojna na Ukrajine. Je tiež akýmsi základom pre vytvorenie koridoru pomedzi Baltik, Čierne a Jadranské more.

Témou rokovania partnerov V4 v Tatrách boli najmä spoločné dopravné projekty skupiny.

„V rámci pravidelnej rotácie bola pred štyrmi rokmi založená odborná pracovná skupina k projektu vysokorýchlostných tratí v rámci V4. Riešili sme aj otázku financovania, ktorá je zásadná pre náš spoločný projekt a uistili sme sa v našom postoji, čo sa týka normy Euro 7," uviedol námestník ministra dopravy Českej republiky Václav Bernard.