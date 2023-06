Programové vyhlásenie vlády (PVV) Ľudovíta Ódora obsahuje málo konkrétností a veľa vaty. Vyhlásil to expremiér a líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič v pléne Národnej rady SR počas diskusie k vládnemu programu. Podotkol, že vláda je najvyšší výkonný, a nie len analytický orgán.

"Akoby vláda stále nepochopila, že je najvyšší výkonný orgán štátu, a nie analytický," uviedol v súvislosti s vládnym programom Matovič. Obsahuje podľa neho veľa výhovoriek o tom, ako má kabinet málo času, a ako bude posudzovať niektoré problémy a navrhne riešenia. Obáva sa preto aj čerpania eurofondov. Podotkol, že keď odborník príde do vlády, očakáva od neho, že bude zorientovaný v problémoch jednotlivých rezortov, nebude tápať a od prvého dňa "buchne klinec po hlavičke".

Líder obyčajných ľudí je sklamaný aj z toho, že sa do PVV nedostali požiadavky jeho hnutia. Negatívne vníma i to, že poslanci nedostali návrh vládneho programu skôr, než ho zverejnili. Bez ohľadu na to, že poslanci z klubu obyčajných ľudí vláde dôveru nevyslovia, prípadné dobré návrhy kabinetu podľa slov Matoviča vedia podporiť.

Zároveň sa ohradil voči vyjadreniam vlády, že verejné financie na Slovensku sú historicky v najhoršom stave. Poukázal pritom na dáta medzinárodných ratingových agentúr. Matovič tiež odmieta, že by vlády v rokoch 2020 až 2022 hospodárili zle a spôsobili rozvrat verejných financií.

"To, že sme analytici, nepovažujem za našu nevýhodu," reagoval premiér Ódor s tým, že to vidí opačne a že sa držia faktov. Odmieta, že by kabinet prvých 30 dní po svojom menovaní nepracoval. Poukázal napríklad na kroky svojej vlády pri prehodnocovaní projektov týkajúcich sa plánu obnovy.

Čo sa týka verejných financií, Ódor sa odvoláva napríklad na Európsku komisiu, podľa ktorej budeme mať tento rok najvyšší deficit v rámci Únie. "Nehovorím, že je to výsledok jednej vlády. To je výsledok toho, čo sme tu mali za ostatných 20 rokov," poznamenal. Na margo podmienok obyčajných ľudí smerom k vláde a jej podpore podotkol, že ak dá niekto nesplniteľné požiadavky v rozpore s DNA vlády, nie je možné s nimi súhlasiť.