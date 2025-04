Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič sa v piatok telefonicky spojí s americkými rezortnými kolegami, aby sa opätovne pokúsil o dialóg, v snahe vymaniť EÚ spod nového colného režimu prezidenta Donalda Trumpa.

„Neoprávnené tarify sa nevyhnutne vypomstia,“ uviedol Šefčovič na sociálnej sieti, pričom dodal, že EÚ bude konať pokojne, starostlivo rozfázovaným a jednotným spôsobom.

Unjustified tariffs inevitably backfire.



We'll act in a calm, carefully phased, unified way, as we calibrate our response, while allowing adequate time for talks. But we won't stand idly by, should we be unable to reach a fair deal.



I'll speak to my U.S. counterparts tomorrow. pic.twitter.com/tA9l40wvRE