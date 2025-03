Prioritou Európskej únie je spravodlivá a vyvážená obchodná dohoda namiesto neopodstatnených ciel, uviedol počas pracovnej návštevy Washingtonu eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.

V hlavnom meste Spojených štátov sa zúčastnil „intenzívnych, ale vecných rokovaní“ s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom, najvyšším predstaviteľom prezidenta USA pre obchod Jamiesonom Greerom a riaditeľom Národnej ekonomickej rady Kevinom Hassettom.

