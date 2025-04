S rastúcim významom umelej inteligencie prebiehajú preteky o kvalifikovaných odborníkov, hľadajú sa nové AI talenty. Až 66 percent manažérov uviedlo, že by nezamestnali kandidáta bez zručností v oblasti umelej inteligencie, 71 percent by dalo prednosť menej skúsenému uchádzačovi so znalosťami AI pred skúsenejším, ktorý ich nemá. Vyplýva to zo správy spoločností Microsoft a LinkedIn z roku 2024, ktorá zahŕňala odpovede od 31-tisíc ľudí z 31 krajín.

LinkedIn preto teraz zverejnil vlastný ukazovateľ „koncentrácie AI talentu“, založený na profilových údajoch používateľov siete. Tento ukazovateľ zohľadňuje jednak technické AI zručnosti ako strojové učenie či spracovanie prirodzeného jazyka, ale aj zručnosti digitálnej gramotnosti ako znalosť nástrojov ChatGPT či GitHub Copilot.

Týchto 10 krajín má najvyššiu koncentráciu AI talentu oproti svetovému priemeru:

Izrael (1,98 percenta)

Singapur (1,64 percenta)

Luxembursko (1,44 percenta)

Estónsko (1,17 percenta)

Švajčiarsko (1,16 percenta)

Fínsko (1,13 percenta)

Írsko (1,11 percenta)

Nemecko (1,09 percenta)

Holandsko (1,07 percenta)

Južná Kórea (1,06 percenta)

„Mnohé z krajín – ako Izrael, Singapur, Luxembursko či Estónsko – sú síce malé rozlohou aj počtom obyvateľov, no v rozvoji AI talentu prekonávajú očakávania,“ uviedla hlavná ekonómka pre Áziu a Tichomorie v spoločnosti LinkedIn Pei Ying Chuaová.

„Môže to byť výsledkom funkčného ekosystému, v ktorom sa talenty rozvíjajú – keď firmy investujú do vzdelávania zamestnancov a vlády vytvárajú politiky, ktoré podporujú kontinuálne učenie,“ dodala pre CNBC Make It.

Aj keď sa India v roku 2024 nedostala do prvej desiatky krajín podľa koncentrácie AI talentu, LinkedIn zaznamenal od roku 2016 do roku 2024 nárast tohto ukazovateľa o 252 percent. To naznačuje, že profesionáli v Indii si aktívne osvojujú zručnosti v oblasti AI.