Redukcia počtu samosprávnych krajov by na niekoľko rokov ochromila fungovanie vyšších územných celkov a znížila kvalitu života ľudí, uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter v reakcii na návrh koaličnej SNS.
„Samosprávne kraje sú jedny z mála inštitúcií, ktoré na Slovensku riadne fungujú a plnia svoju funkciu. Okrem iných dôvodov aj preto, lebo počas všetkých krízových situácií, či už išlo o vojnu na Ukrajine alebo pandémiu, to boli samosprávy, ktoré podržali štát a aktívne pomáhali občanom,“ uviedol Lunter.
Podľa predsedu kraja by zníženie počtu VÚC na polovicu prinieslo úsporu maximálne niekoľko desiatok miliónov eur, nie vyše pol miliardy, ako deklaruje SNS.
„Školy nezaniknú, sociálne služby sa neznížia, všetky organizácie vyžadujú určitý počet ľudí, ktorí ich riadia. Na tom sa nič nezmení,“ vysvetlil Lunter s tým, že výraznejšiu úsporu by priniesla reforma fungovania 79 okresných úradov, ktorých kompetencie by mohli prejsť pod kraje alebo miestne samosprávy.