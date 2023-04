V spoločnosti je veľká frustrácia a ľudia budú od volieb pravdepodobne očakávať zmenu. Treba si však dať pozor na to, ako bude táto zmena vyzerať. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Pripomenul, že očakávanie zmeny bolo hybnou silou volebnej kampane aj pred voľbami v roku 2020 a napokon po troch rokoch a dvoch výmenách vlády prichádzajú predčasné voľby. „Historicky sme nemali takú vládu, aká vznikla v roku 2020, to znamená s ústavnou silou 95 poslancov. Boli tam štyri strany a vidíme, kam to dopracovali,“ konštatuje Hrabko.

Na margo Národnej petície za zmenu, ktorú rozbieha Hlas-SD Petra Pellegriniho, Hrabko povedal, že je to už jednoznačne predvolebná aktivita. „Vyslovením nedôvery vláde Eduarda Hegera sa automaticky spustila volebná kampaň. Všetko je už podriadené voľbám, ktoré majú byť v septembri. Je čas, keď nám straníci budú sľubovať modré z neba,“ povedal.

Ambíciou petície je posilnenie úlohy štátu v ekonomike, ale jej súčasťou aj požiadavka, aby v prípade klesajúcej životnej úrovne na Slovensku klesali aj platy poslancov. Podľa Hrabka je to chytľavá téma, keďže ľudí irituje, ak vidia vysoké platy poslancov, ale nie zodpovedajúce výsledky ich práce. Tému podľa neho v opozícii roky presadzovalo OĽaNO, ale keď bolo vo vláde, nedokázalo ju presadiť.

Očakáva chaos v parlamente

Vzhľadom na dlhý čas medzi vyslovením nedôvery vláde a predčasnými voľbami sa podľa Hrabka politika z hľadiska nákladov štátu predraží a dá sa očakávať aj pokračovanie chaosu v parlamente.

Prezidentka Zuzana Čaputová by podľa neho mohla tento stav do istej miery korigovať vymenovaním úradníckej vlády, ale aj takýto výber je podľa neho len voľbou medzi zlým a ešte horším riešením. Hlava štátu môže podľa Hrabka ponechať dnešnú dočasnú vládu, vymenovať úplne novú alebo po dohode s novým premiérom vymenovať do funkcií aj niektorých členov dnešného kabinetu. „Aby bola zachovaná aká-taká kontinuita rezortov aspoň na pol roka. Vieme, ako sme na tom s plánom obnovy,“ poznamenal Hrabko.

Informácie o odchode poslancov Juraja Šeligu a Jany Žitňanskej zo strany Za ľudí a možných rokovaniach o spolupráci KDH a Demokratov Eduarda Hegera Hrabko nepokladá za relevantné. „Pokiaľ KDH stále tvrdí, že pôjde do volieb samostatne a orgány strany toto rozhodnutie nemenia, je zbytočné o tom špekulovať,“ uzavrel.