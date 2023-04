Vymenovať úradnícku vládu po zverejnených záležitostiach s dočasne povereným ministrom vnútra Romanom Mikulcom by nebolo celkom adekvátne rozhodnutie. Úradnícka vláda sa vymenúva vtedy, keď vláda nie je funkčná, respektíve nie je schopná plniť svoje základné úlohy a v tomto prípade taká situácia jednoducho nenastala. Uviedol to politológ Tomáš Koziak.

„V tomto prípade ide o pochybenie ministra alebo jeho úradu. Nebavíme sa o nefunkčnosti vlády ako takej a celej. Dôvod na vymenovanie úradníckej vlády podľa môjho názoru nie je a myslím si, že to vie aj pani prezidentka SR Zuzana Čaputová,“ tvrdí Koziak. Dodal, že zo strany hlavy štátu ide o isté strašenie či upozornenie, že jej rozhodnutie je na hrane.

Zmysel úradníckej vlády

Do predčasných parlamentných volieb ostáva menej ako pol roka. Politológ sa zamýšľa nad tým, či má vôbec zmysel v súčasnosti úradnícku vládu menovať. „Vymenovanie úradníckej vlády trvá nejaký čas. Treba tam dosadiť ministrov, ktorí budú svoje funkcie plniť a budú vedieť viesť svoje rezorty. To sa tiež nedeje šibnutím čarovného prútika. Čím kratšia doba do predčasných volieb, tým má menovanie úradníckej vlády menší zmysel,“ tvrdí Koziak.

Pri takýchto situáciách je podľa neho potrebné dostatočne vážiť slová, pretože menovanie úradníckej vlády je mimoriadne závažná záležitosť. „Je to mimoriadne silný zásah do fungovania základných štruktúr štátu. Môžeme si o tejto vláde myslieť, čo chceme, ale dostala legitimitu v parlamentných voľbách. Menovanie úradníckej vlády poprie výsledok týchto volieb,“ upozornil Koziak.

Situácií, pri ktorých pochybil niektorí z ministrov alebo jeho rezort, sme v minulosti mali podľa politológa obrovské množstvo. „Vláda v niektorých prípadoch nevykonáva svoju činnosť dobre a v niektorých aspektoch zlyháva, ale považovať za zámienku na vymenovanie úradníckej vlády pochybenie jedného ministra alebo úradu sa nám v budúcnosti môže vypomstiť a môže sa z toho vytvoriť precedens,“ vysvetlil Koziak.

Mikulcova kauza

O porušeniach zákona zo strany ministra vnútra Romana Mikulca informoval predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Martin Beluský, ktorý sa odvolával na zistenia úradu.

Z výsledkov minuloročnej kontroly NBÚ na ministerstve vyplýva, že Mikulec opakovane neoprávnene manipuloval s utajovanými informáciami. Zákon mal porušiť 29-krát. Ministerstvo spravodlivosti vo svojom stanovisku skonštatovalo, že člen vlády SR je podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností oprávnenou osobou s osobitným postavením, na ktorú sa nevykonáva bezpečnostná previerka. Prezidentka Čaputová v reakcii na aktuálnu situáciu spojenú s ministrom vnútra pohrozila úradníckou vládou.