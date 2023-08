Letisko Poprad-Tatry má za sebou najúspešnejší mesiac v histórii. Informoval o tom člen predstavenstva Michal Staňa s tým, že v júli tohto roka registrujú 1 525 pohybov. Pri 12-hodinovej prevádzke letiska, teda spod Tatier, vzlietalo alebo pristávalo lietadlo v priemere každých 15 minút. Je to historicky najvyšší počet vybavených letov za jeden mesiac.

Najväčšiu časť prevádzky tvorili lety všeobecného letectva, a teda súkromné lety, aerotaxi, vyhliadkové lety, výcviky, zálety po údržbe, fotolety a záchranárske lety. Oproti vlaňajšku ide podľa Staňu o nárast na úrovni 30 percent, v porovnaní s „predcovidovým“ rokom 2019 dokonca o 75 percent.

Letisko zároveň hlási, že za prvý polrok 2023 stúpol počet cestujúcich v porovnaní s rokom 2022 o 37 percent, od januára doteraz zrealizovali približne 7 300 pohybov. „Prevádzkové a ekonomické výsledky sú v podstate lepšie aj vďaka výraznému zvýšeniu efektivity zamestnancov pri ich menšom počte o 20 percent v porovnaní s vlaňajškom,“ zdôvodnil.

Cestujúci počas leta využívajú najmä charterové lety z Popradu do Antalye, vedenie predpokladá, že aj na budúci rok to bude najvyťaženejšie spojenie. Cieľom je pridať aj ďalšie destinácie, najväčší dopyt je podľa Staňu o Grécko. Lety k moru by chcelo letisko prevádzkovať aj počas zimy, zamerajú sa najmä na Tunisko a Egypt. Stabilný podiel prevádzky letiska tvoria aj súkromné lety, najmä z oblasti strednej Európy, pričom prevažujú cesty za biznisom.

Pozitívne ukazovatele sú podľa riaditeľa letiska Martina Rakovského výsledkom intenzívnej práce letiskového tímu súvisiacej s personálnou a ekonomickou stabilizáciou spoločnosti a postupným budovaním stabilných obchodných vzťahov. Vedenie nedávno predstavilo aj novú pravidelnú leteckú linku. Spoločnosť Ryanair bude od novembra prevádzkovať dvakrát do týždňa lety na londýnsky Stansted.