Americký prezident Donald Trump pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vylúčil vrátenie Ruskom anektovaného Krymu Ukrajine a jej vstup do NATO.
„Pripomeňme si, ako sa to začalo. Žiadne vrátenie Krymu, ktorý prenechal Barack Obama, a žiadny vstup Ukrajiny do NATO. Niektoré veci sa nikdy nezmenia,“ uviedol Trump na sociálnej sieti.
Takisto dodal, že je na Zelenskom, aby ukončil vojnu. „Ukrajinský prezident Zelenskyj môže ukončiť vojnu s Ruskom takmer okamžite, ak chce, alebo môže pokračovať v boji,“ napísal šéf Bieleho domu.
Trump sa v pondelok vo Washingtone stretne s ukrajinskou hlavou štátu, neskôr sa k nim pridajú aj viacerí európski lídri. Kľúčovými témami budú možné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a postoj k územným nárokom Ruska.
Do Bieleho domu prídu nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte.