Krymský polostrov, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014, zostane pod kontrolou Ruska, vyhlásil americký prezident Donald Trump.

„Ak Krym zostane Rusku – musíme hovoriť iba o Kryme. Aj Zelenskyj a všetci chápu, že Rusom patrí už dlho,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Takýto krok by bol podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v rozpore s ukrajinskou ústavou. Trump zase tvrdí, že postoj ukrajinskej hlavy štátu škodí mierovým rokovaniam a je prekážkou pre dosiahnutie prímeria.

Šéf Bieleho domu si takisto nemyslí, že sa Ukrajina bude niekedy môcť stať členom Severoatlantickej aliancie, pričom Kyjev opäť obvinil z rozpútania vojny. „Práve to, že začali hovoriť o vstupe do NATO, spustilo vojnu. Keby sa o tom nehovorilo, bola by oveľa väčšia šanca, že by sa nezačala,“ je presvedčený americký prezident.

V súvislosti so svojím predvolebným prísľubom, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín, Trump uviedol, že išlo o zveličenie. „Povedal som to obrazne, aby som vyjadril názor. Ľudia vedia, že bol to žart,“ uviedol.

Na otázku, či sa s Ruskom pokúša rokovať aj o iných otázkach ako o Ukrajine, odpovedal stroho „nie“. Súčasne ale dodal, že ak sa Kyjev a Moskva dohodnú, vie si predstaviť, že Spojené štáty s nimi budú obchodovať.