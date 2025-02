Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že ak má Ukrajina záujem o vstup do Európskej únie, je to jej výsostné právo, lebo je to ekonomická a nie vojenská organizácia. Moskva ale nesúhlasí so vstupom Kyjeva do NATO.

„V Európskej únii ide o integráciu, ekonomické procesy. V tejto oblasti nikto nemôže žiadnej krajine nič diktovať. Nebudeme to robiť,“ podotkol hovorca Kremľa. „Ale v otázkach bezpečnosti, obrany alebo vojenských aliancií máme úplne odlišný postoj,“ zdôraznil Peskov.

Vladimir Putin je v otázke ukončenia vojny na Ukrajine ochotný rokovať aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským napriek tomu, že ho Moskva nepovažuje za legitímneho.

Hovorca Kremľa ale upozornil, že právne zakotvenie prípadných dohôd s Kyjevom bude „predmetom vážnej diskusie,“ pretože podľa Moskvy nemá Zelenskyj právomoc podpisovať medzinárodné dohody.