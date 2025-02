Rusko je podľa hovorcu Kremľa pripravené rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským napriek tomu, že ho nepovažuje za legitímnu hlavu štátu. Dmitrij Peskov ale vyjadrenie Zelenského, že je ochotný rokovať priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, označil za „prázdne slová“.

Zelenskyj uviedol, že by súhlasil s priamymi rozhovormi s lídrom Kremľa, ak by to malo ukončiť takmer trojročnú vojnu na Ukrajine. „Ak je to jediné, čo môže priniesť mier občanom Ukrajiny, určite pôjdeme aj do tejto zostavy,“ uviedol Zelenskyj.

Súčasného prezidenta Ukrajiny Moskva nepovažuje za legitímneho, keďže jeho päťročné funkčné obdobie sa vlani skončilo.

Hovorca Kremľa tiež vyhlásil, že rokovania s Kyjevom „musia byť na niečom postavené“ a upozornil na dekrét, ktorým Zelenskyj zakázal mierové rozhovory s Ruskom. Moskva sa na dokument pravidelne odvoláva a tvrdí, že preň nemôže vstúpiť do mierových rokovaní.