Prvé byty by sa do systému štátom podporovaného nájomného bývania mohli dostať v lete tohto roka. V rámci štvrtkovej Hodiny otázok na členov vlády v Národnej rade SR to avizoval dočasne poverený minister práce Milan Krajniak, ktorý zastupoval dočasne povereného ministra dopravy Andreja Doležala.

V parlamente odpovedal na otázku nezaradeného poslanca Martina Čepčeka: „Vážený pán minister, záujem o nájomné bývanie je podľa prieskumov veľký - 80 percent populácie vo veku 17 až 45 rokov. V akom ste momentálne štádiu? Kedy sa občania dočkajú prvých bytov?“.

Krajniak upozornil, že realizácia štátom podporovaného nájomného bývania je v gescii podpredsedu vlády Štefana Holého, s ktorým o odpovedi komunikoval. Pripomenul, že 31. januára tohto roka schválila vláda návrh kritérií na výber investičných partnerov. Následne boli schválené a uzavreté zmluvy s prvými dvoma investormi - poisťovňou Kooperativa a rakúskou spoločnosťou WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft.

„Celkovo tieto dve spoločnosti plánujú do systému štátom podporovaného nájomného bývania zaradiť približne 10-tisíc bytov,“ vyčíslil minister. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania podľa neho eviduje už viac ako 15-tisíc záujemcov o nájomné byty.

V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie EK. Ak rozhodne v štandardnom termíne, podľa ministra by v lete mohli byť podpísané konkrétne zmluvy s investormi buď o výstavbe nových, alebo zaradení už existujúcich bytov do systému. „Pokiaľ EK rozhodne v tých termínoch, v akých bežne rozhoduje, tak niekedy koncom leta by prví občania v prípade, ak niektorá z týchto zatiaľ dvoch firiem do toho zaradí aj existujúce byty, mohli dostať kľúče od prvých bytov,“ avizoval.

Investori si podľa neho aktuálne upresňujú projekty, ktoré chcú buď kúpiť, alebo rozbehnúť. Pravdepodobne pôjde o kombináciu obidvoch možností. „Niekde to bude na zelenej lúke od začiatku, niekde už niekto začal realizovať výstavbu. Ale máme informácie aj o tom, že sú tu niektoré hotové nájomné byty, ktoré by mali byť zaradené v lete do tohto systému,“ dodal Krajniak.