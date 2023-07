Juhokórejská automobilka Kia investuje viac ako 200 miliónov dolárov do rozšírenia závodu v americkom štáte Georgia, ktorý bude montovať elektromobily. Plánuje tam na budúci rok začať výrobu svojho elektrického športovo-úžitkového vozidla EV9, uviedla automobilka.

V závode má vzniknúť približne 200 pracovných miest. Závod v súčasnosti vyrába 340 000 automobilov ročne a do roku 2021 bude mať 2 700 zamestnancov. EV9 bude prvým elektromobilom značky Kia montovaným v Severnej Amerike. Montáž v Severnej Amerike je podmienkou na to, aby sa vozidlá mohli kvalifikovať na daňové úľavy v USA až do výšky 7 500 dolárov na kúpu EV.

Štát Georgia nedávno prilákal množstvo investícií do elektrických vozidiel a batérií. Guvernér Brian Kemp uviedol, že od roku 2020 predstavujú investície celkovo viac ako 22,7 miliardy dolárov a v dodávateľskom reťazci elektrických vozidiel bolo vytvorených viac ako 28 400 pracovných miest.

Okrem iného výrobca elektrických vozidiel Rivian Automotive stavia v Georgii závod v hodnote 5 miliárd dolárov a spoločnosti Hyundai Motor Group a SK On v decembri oznámili, že v štáte postavia nový závod na výrobu batérií, ktorý bude zásobovať americké montážne závody juhokórejských automobiliek. Hyundai a SK plánujú začať prevádzku v roku 2025. Investícia by mohla mať odhadovanú hodnotu štyri až päť miliárd dolárov a vytvoriť 3 500 pracovných miest.

Samotná automobilka Hyundai začala v októbri stavať závod na výrobu elektrických vozidiel a batérií v Georgii. Spoločnosť SK Innovation otvorila v januári minulého roka závod na výrobu batérií pre elektromobil Ford F-150 v hodnote 2,6 miliardy dolárov, uviedla agentúra Reuters.