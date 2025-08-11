Slovenské stavebníctvo bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne naďalej čeliť stagnujúcemu alebo iba ľahko sa zotavujúcemu dopytu, uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák k údajom o júnovej stavebnej produkcii.
„Výstavbu by mala brzdiť nízka investičná aktivita aj odklad viacerých projektov v očakávaní nového stavebného zákona. Silu jeho efektu by mohli naznačiť stavebné povolenia v druhej polovici roka. Reálny vplyv ale bude mať legislatíva pravdepodobne najskôr až na prelome rokov,“ priblížil analytik.
Obmedzovať aktivitu v nebytovej výstavbe bude najmä konsolidácia, ktorej náklady z veľkej časti znáša podnikový sektor. „Júnové relatívne silné čísla v oboch častiach výstavby budov čiastočne pripisujeme jednorazovým efektom vrátane vyššieho počtu pracovných dní či priaznivému počasiu,“ poznamenal.
Výstavba infraštruktúry by mala pokračovať v reštarte, keď ju podporí nábeh stavebných projektov financovaných z nového rozpočtovacieho obdobia eurofondov či plánu obnovy. Chronické problémy ale najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu verejných projektov naďalej čiastočne tlmiť.
„Aj vďaka nižšej porovnávacej báze z minulého roka by sa stavebníctvo malo vrátiť do plusu, ale vlaňajšie straty najskôr plne vymazať nedokáže. Rýchlosť zotavenia môžu brzdiť aj problémy na ponukovej strane, najmä nedostatočná kapacita domáceho stavebníctva vrátane nedostatku zamestnancov,“ dodal Koršňák.