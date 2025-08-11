Objem stavebnej produkcie na Slovensku v júni dosiahol 735 miliónov eur a po prepočte do stálych cien medziročne vzrástol o 9,1 percenta, čo predstavuje najvyššie tempo rastu od januára 2023 a prvý tohtoročný mesiac, kedy stavebná výroba prekročila 700 miliónov eur, informoval Štatistický úrad SR.
Pod pozitívnu bilanciu stavebníctva sa podpísal dynamickejší rast všetkých jeho zložiek. Podielovo najvýznamnejšia – domáca nová výstavba stúpla o 5,9 percenta, kým opravy a údržba stavieb napredovali dokonca dvojciferným tempom – o 15,8 %. Stavebná produkcia realizovaná „doma“ tvorila 88 percent celkových výkonov odvetvia.
V členení podľa typu stavby dominantnejšia výstavba budov po očistení o infláciu medziročne vzrástla o 7,6 percenta a práce na inžinierskych stavbách o 9,5 percenta.
Napredovali aj práce slovenských stavebných firiem v zahraničí, keď sa medziročne zvýšili o 16,1 percenta.