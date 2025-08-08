Americká banka J.P. Morgan upravila svoju prognózu vývoja úrokových sadzieb v USA, pričom najnovšie odhaduje, že centrálna banka (Fed) pristúpi k redukcii už na najbližšom zasadnutí v septembri. Pôvodne predpokladala, že tak urobí až v závere roka.
Ako dôvod uviedla známky oslabovania na trhu práce a situáciu súvisiacu s najnovším výberom na uvoľnené miesto v Rade guvernérov Fedu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf Bieleho domu si za dočasného člena Rady guvernérov Fedu vybral vedúceho svojho tímu ekonomických poradcov Stephena Mirana. Vystrieda Adrianu Kuglerovú, ktorá sa rozhodla predčasne odstúpiť.
Miran zotrvá na pozícii člena Rady guvernérov Fedu do konca januára budúceho roka, dokedy tam pôvodne mala byť Kuglerová. Jeho príchod tak posilní opozíciu v Rade guvernérov a poskytne Trumpovi väčšie možnosti ako zvýšiť tlak na šéfa Fedu Jeroma Powella.
„Ak by Miran rozhodoval o sadzbách už v septembri, znamenalo by to tri hlasy proti (skupine okolo Powella). To je dosť,“ reagoval na Trumpovu nomináciu analytik J.P. Morgan Michael Feroli. Mirana musí vo funkcii ešte potvrdiť Senát.
Na septembrovom zasadnutí by sa mal Fed podľa Feroliho orientovať na základe údajov o vývoji na trhu práce za august. Celkovo sa však očakávania trhov posunuli smerom k zníženiu úrokových sadzieb už v septembri.
Pravdepodobnosť, že Fed úrokové sadzby zníži už na budúci mesiac bola tento týždeň stanovená na 91,4 percenta. Ešte pred týždňom to bolo 37,7 percenta.