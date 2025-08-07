Favoritom v tíme amerického prezidenta Donalda Trumpa na pozíciu šéfa americkej centrálnej banky (Fed) sa javí guvernér finančnej inštitúcie Christopher Waller.
Šéf Bieleho domu opakovane kritizoval súčasného prezidenta Fedu Jeroma Powella za odmietanie zníženia úrokových sadzieb. Vyjadril sa, že by Powella najradšej vyhodil, neskôr ale od svojich hrozieb upustil a pokračuje v hľadaní jeho nástupcu.
Poradcovia Donalda Trumpa oceňujú Wallera za jeho uprednostňovanie menovej politiky, vychádzajúcej skôr z prognóz než z ekonomických údajov. Okrem toho poukazujú na jeho komplexné znalosti fungovania Fedu.
Wallerove šance vzrástli aj potom, ako na júlovom zasadnutí centrálnej banky hlasoval za zníženie hlavnej úrokovej sadzby, argumentujúc obavami zo zhoršenia situácie na trhu práce.