Investori za jediný deň vybrali z najväčšej kryptomenovej burzy Binance kryptomeny zhruba za 780 miliónov dolárov. Ide o odhad spoločnosti Nansen. Trh stále vyhodnocuje krok americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), ktorá v pondelok vzniesla proti burze Binance a jej zakladateľovi celkovo 13 obvinení.

Najznámejšia kryptomena bitcoin hneď v pondelok v reakcii na žalobu výrazne oslabila. V utorok dopoludnia sa stabilizovala, cenový pokles nepresahoval päť percent, hodnota bitcoinu sa pohybovala okolo 25,74 dolára. To je najslabšia hodnota od začiatku apríla. V pondelok bitcoin klesol o viac ako päť percent a zaznamenal najvýraznejší prepad od 19. apríla.

Americká súčasť burzy Binance zaznamenala od pondelka, teda za rovnaké obdobie, čistý odliv investícií v objeme 13 miliónov dolárov, uviedol Nansen. Binance ani jej americká súčasť Binance US na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovali. Žaloba na Binance podľa analytikov zasadila odvetviu kryptomien tvrdú ranu.

Ďalšia rana pre krypto

Americká burzová komisia v pondelok zažalovala burzu Binance aj jej generálneho riaditeľa, ktorým je Kanaďan čínskeho pôvodu Changpeng Zhao, v brandži nazývaný CZ, podľa začiatočných písmen svojho mena. Žaloba sa týka okrem iného toho, že CZ podľa úradov tajne ovládal Binance US v rámci siete podvodov, aby sa vyhol americkým zákonom.

„Je to ďalšia rana pre odvetvie kryptomien a pre kryptomeny vo svete,“ uviedol analytik trhu spoločnosti IG Markets Tony Sycamore. „Ak je pravda, čo (burzová komisia) tvrdí... No, Binance je najväčšia, a ak sa toto deje na tej najväčšej, čo sa deje na tej najmenšej? To je prirodzená súvislosť. Investorov to nenapĺňa dôverou,“ dodal. Reuters už skôr informoval, že Binance mala pod kontrolou bankové účty svojej americkej súčasti, hoci tvrdila, že je nezávislá.

Spoločnosť Binance vo svojich vyhláseniach uviedla, že s americkou burzovou komisiou spolupracovala a „usilovne pracovala na zodpovedaní jej otázok a riešení jej obáv“, vrátane snahy o dosiahnutie dohodnutého urovnania.

Pondelková sťažnosť je zatiaľ poslednou zo série právnych problémov, s ktorými sa kryptomenová burza Binance potýka.

V marci burzu zažalovala americká Komisia pre obchodovanie s termínovými kontraktmi na komodity (CFTC) za prevádzkovanie údajne nelegálnej burzy a fiktívneho programu zhody s právnymi predpismi. Zhao uviedol, že tvrdenia CFTC sú „neúplným uvedením faktov“. Podľa analytického webu CoinMarketCap sa dvadsaťštyrihodinový objem obchodov na burze Binance v utorok ráno pri obchodovaní v Ázii viac ako zdvojnásobil a dosiahol 12,48 miliardy dolárov.

Významný prípad pre odvetvie

„Ak SEC uspeje a stablecoin BUSD, ADA od Cardana, SOL od Solany a Matic od Polygonu sa budú považovať za cenné papiere, mohlo by to zničiť záujem tých menších hráčov o dôležitú časť kryptosveta,“ uviedol hlavný analytik trhu v spoločnosti Oanda Ed Moya. „Všetci teraz čakajú na to, ako sa budú kryptomeny v USA regulovať, a ak bude príliš veľa kľúčových kryptomien považovaných za cenné papiere, mohlo by to znamenať, že budú zlikvidované a peniaze by sa mohli vrátiť práve do bitcoinu,“ dodal.

Žaloba proti Binance predstavuje najnovší vývoj v rozsiahlom zásahu americkej burzovej komisie proti odvetviu kryptomien po vlaňajšom páde kryptomeny FTX. Zvýšená kontrola prinútila niektoré firmy v tomto sektore zvýšiť opatrenia na zabezpečenie súladu s predpismi, vylepšiť produkty a expandovať mimo Spojených štátov.

„Tento prípad je významný a odvetvia krypta a finančných technológií by mali jeho vplyvu venovať veľkú pozornosť,“ povedal spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti XREX Wayne Huang. Tento podnik je finančnou inštitúciou s blockchainom a prevádzkuje kryptomenovú burzu XREX USD.