Investičný koncept SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sa už dlhšie využíva v Spojených štátoch, postupne sa však etabluje aj v Európe. Kým v rokoch 2019 a 2020 bola na európskych burzách uvedená jedna, resp. dve takéto spoločnosti, počas roka 2021 išlo už o 32 transakcií. Rok 2022 bol pre finančné trhy turbulentný a aj v prípade SPAC bolo cítiť útlm. V prvom polroku vlaňajška ich bolo na burzách v Európe uvedených osem. V aktuálnej analýze na to poukázala analytička Wood & Company Eva Sadovská. Vychádzala pritom z údajov spoločnosti White & Case.

Špecializované spoločnosti typu SPAC sú v rámci Európy najrozšírenejšie na burzách v Holandsku, kde ich od roku 2019 vzniklo 18. Nasleduje Nemecko (6), Francúzsko (6) a Veľká Británia (5). Svoj prvý SPAC má od roku 2022 aj stredná a východná Európa (SVE), pripomenula E. Sadovská. Podľa údajov Mergermarket najčastejšie nakupujú podiely vo firmách zameraných na finančné služby, energetiku, ale aj biotechnológie, počítačový softvér, automotive, dopravu či e-commerce.

SPAC je investičný nástroj, ktorého účelom je rýchlejší a jednoduchší vstup firiem na burzu. „V čase vzniku ide o prázdnu spoločnosť, naplnenú finančnými prostriedkami akcionárov, bez konkrétnej činnosti. SPAC následne vstupuje na burzu, kde si jej akcie môžu kupovať investori. Tým sa stáva úložiskom peňazí, ktoré čakajú na vhodnú investičnú príležitosť – cieľovú spoločnosť, s ktorou sa sfúzuje,“ priblížila E. Sadovská.

Tým, že investori vložia do tejto špecializovanej spoločnosti peniaze, dávajú sponzorovi transakcie mandát na to, aby našiel vhodnú cieľovú firmu s rastovým potenciálom. V ďalšej fáze SPAC kupuje podiel v cieľovej spoločnosti a prichádza k fúzii. Investori, ktorí s akvizíciou nesúhlasia, môžu požiadať o vrátenie vložených prostriedkov. „Cieľová firma po spojení využije peniaze investorov k rozvoju, rastu a vstupu na nové trhy. Ak sa vhodná cieľová spoločnosť do určitej doby nenájde, SPAC investorom peniaze vráti a zanikne,“ doplnila analytička.

Prvým SPAC v rámci regiónu strednej a východnej Európy je WOOD SPAC One. Úpis jeho akcií na pražskej burze cenných papierov prebiehal od 10. februára do 29. apríla 2022. Za toto obdobie vložilo do spoločnosti viac ako 400 investorov 540 miliónov českých korún (22,9 milióna eur). Vybraná cieľová firma Footshop bola predstavená 13. apríla tohto roka a schválená väčšinou investorov 16. mája. Celá transakcia by mala byť dokončená v priebehu leta.