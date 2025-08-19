Akákoľvek investícia Spojených štátov do spoločnosti Intel sa zameria na jej stabilizáciu s cieľom podpory domácej výroby počítačových čipov, vyhlásil americký minister financií Scott Bessent.

Už skôr sa objavili informácie, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa zvažuje kúpu desaťpercentného podielu v Inteli. Ak by k transakcii došlo, vláda podľa Bessenta nebude nútiť americké spoločnosti, aby nakupovali čipy od Intelu.

Intel sa v súčasnosti nachádza v hlbokej kríze. Spoločnosť v júli varovala, že v dôsledku slabého dopytu možno bude musieť zastaviť výrobu čipov.

