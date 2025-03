Najväčší čínsky výrobca elektromobilov BYD chce s konkurenčnou Teslou spolupracovať na urýchlení prechodu na elektrický pohon. „Naším spoločným nepriateľom je auto so spaľovacím motorom. Musíme spolupracovať, aby sme zmenili celé odvetvie,“ uviedla výkonná viceprezidentka BYD Stella Li v rozhovore pre Financial Times.

Napriek tejto deklarovanej spolupráci zostávajú BYD a Tesla rivalmi v súboji o pozíciu svetového lídra v predaji elektromobilov. Čínska spoločnosť sa snaží agresívne expandovať v Európe, kde ponúka širšie portfólio modelov než Tesla.

Americký výrobca naopak čelí poklesu predaja na európskom trhu, čo analytici spájajú so stále aktívnejším politickým angažovaním Elona Muska. Akcie Tesly zaznamenali sedemtýždňový pokles, pričom od decembra spoločnosť stratila viac než 800 miliárd dolárov trhovej hodnoty. Viaceré investičné banky znížili svoje cenové ciele pre akcie Tesly pre obavy z klesajúceho predaja nových vozidiel a absencie aktualizácií o plánovanom nízkonákladovom modeli.

Otázna štátna podpora

S. Li pri návšteve showroomu BYD v Londýne zdôraznila, že Čína je pripravená zdieľať kľúčové technológie v oblasti elektromobility a autonómneho riadenia so zahraničnými firmami. Tvrdí, že napriek rastúcemu obchodnému napätiu s Bruselom a Washingtonom je čínsky trh otvorený inovátorom.

„Čínska vláda je otvorenejšia, než si mnohí myslia,“ uviedla a vyzvala zahraničné firmy, aby vstúpili na čínsky trh. „Vláda vás podporí a bude s vami spolupracovať, aby sa vaše technológie mohli realizovať.“

Ak by Peking naozaj tak rád spolupracoval so zahraničnými spoločnosťami, možno by sa Volkswagen či Tesla nemuseli neustále prispôsobovať meniacim sa pravidlám alebo zakladať joint ventures s čínskymi firmami len preto, aby vôbec mohli podnikať. Zahraničné spoločnosti v Číne často čelia výzvam vrátane otázok duševného vlastníctva a konkurencie zo strany štátom podporovaných domácich firiem.

Jedným z mála pozitívnych príkladov je BMW, ktorému v roku 2022 Čína výnimočne dovolila zvýšiť podiel v spoločnom podniku s Brilliance Auto na 75 percent. Ale aj to bolo skôr výnimkou než pravidlom.

Samozrejme čínska vláda dlhodobo podporuje práve BYD. Firma dostala od štátu značnú finančnú podporu. V rokoch 2018 až 2022 získala spoločnosť BYD približne 3,7 miliardy dolárov vo forme priamych vládnych dotácií. Táto finančná podpora je súčasťou širšej stratégie Číny, ktorej cieľom je ovládnuť globálny trh s elektrickými vozidlami.

BYD minulý mesiac oznámil, že pokročilé funkcie autonómneho riadenia v rámci systému „God’s Eye“ budú dostupné vo väčšine modelov bez dodatočných poplatkov. Tento krok vyvolal v odvetví obavy z poklesu príjmov z technológií asistovaného riadenia. Analytici predpovedajú, že v dôsledku tejto politiky budú musieť ostatní výrobcovia nasledovať trend a ponúkať inteligentné jazdné funkcie bezplatne.

Expanzia do Európy a napätie s Bruselom