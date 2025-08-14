Vysoké teploty sú na väčšine pracovísk záťažou pre zamestnancov, ktorá môže viesť k poklesu výkonnosti či zvýšenej únave, upozornil Úrad verejného zdravotníctva.
„Záťaž teplom môže spôsobiť prehriatie organizmu s malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním,“ upozornili odborníci. Dostupnosť pitnej vody pre zamestnancov musí byť samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ ju zabezpečuje na vlastné náklady.
Zamestnávateľ by zároveň mal počas horúčav umožniť prestávky na ochladenie. Ak pracovisko prekračuje prijateľnú teplotu, má upraviť pracovný čas tak, aby nebol prekročený únosný čas práce. Opatrenia musí prijať aj vtedy, keď teploty nedosahujú limity, ale prekračujú prípustné podmienky.
Legislatíva síce nestanovuje presnú teplotnú hranicu, od ktorej sú opatrenia povinné, ale ak nie je možné zabezpečiť aspoň vhodné podmienky, zamestnávateľ musí chrániť zamestnancov pred horúčavou napríklad úpravou pracovného času, striedaním pracovníkov, prestávkami, pitným režimom či klimatizáciou a vetraním.