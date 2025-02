Konflikty na pracovisku môžu byť nepríjemné a nie vždy majú jednoduché riešenie. Existujú však kroky, ktoré môžu pomôcť zmierniť napätie a viesť konštruktívny dialóg. Lisa Richeyová z American Academy of Etiquette radí pracovníkom, aby sa v situáciách, keď sú emócie vybičované, najskôr zhlboka dýchali a na chvíľu sa zastavili.

„Mnohí z nás reagujú príliš rýchlo,“ povedala pre Business Insider. „Je dôležité zamyslieť sa nad tým, prečo druhá strana vzniesla určitú otázku. Jediné, čo môžeme kontrolovať, je náš vlastný spôsob reakcie. Musíme za seba prevziať plnú zodpovednosť.“

Odborníci odporúčajú vyhnúť sa riešeniu konfliktov pred kolegami. Otvorené hádky v zasadacej miestnosti alebo na verejných miestach môžu situáciu len zhoršiť. „Vyriešte to neskôr medzi štyrmi očami,“ radí L. Richeyová. „Vyhnite sa prudkým debatám v skupinách.“

Jednou z efektívnych komunikačných stratégií je používanie „ja“ výrokov, ktoré vyjadrujú vlastné pocity alebo skúsenosti, namiesto „ty“ výrokov, ktoré môžu znieť obviňujúco alebo útočne. Ak človek spravil chybu, priznanie si viny a ospravedlnenie môže pomôcť situáciu upokojiť.

Profesor organizačnej psychológie na Texas A&M University John Eliot v pripravovanej knihe „How to Get Along With Anyone“ opisuje, že ľudia sa v konfliktoch správajú podľa piatich typov osobností. „Ak sa zamyslíte nad vlastným správaním v konfliktných situáciách, budete lepšie vedieť, v čom ste prirodzene dobrí a čo vám robí problémy,“ vysvetľuje J. Eliot.

Odporúča zamyslieť sa nad tým, čo druhá strana očakáva a čo by ju mohlo upokojiť „Nemusíme sa zhodnúť, vyriešiť problém ani mať rovnaké názory,“ hovorí. „Ak vieme, na čom druhej strane záleží, môžeme hľadať spôsob, ako jej v niečom vyhovieť a zmierniť napätie. Až keď opadnú emócie, môžeme sa vrátiť k racionálnej diskusii.“