Americký prezident Donald Trump si vo februári po prvýkrát od znovuzvolenia zavolal s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ich rozhovor nadchol šéfa Bieleho domu natoľko, že si skoro začal baliť kufre na návštevu Kremľa. Radostne pritom hovoril o „veľkých výhodách“, ktoré zbližovanie s Ruskom ponúka. Dnes je všetko inak.

Zdá sa, že D. Trumpovi došla s V. Putinom a jeho vojnou na Ukrajine trpezlivosť. Americký prezident sa totiž chystá obnoviť dodávky protiraketových systémov Patriot a ďalších zbraní pre Kyjev. Okrem toho pohrozil zavedením sekundárnych ciel vo výške 100 percent na krajiny, ktoré s Ruskom obchodujú.

Moskvu zachráni iba to, ak do 50 dní s Kyjevom dospeje k mierovej dohode. „Sme veľmi nespokojní. Ja som nespokojný s Ruskom. Už sme na túto vojnu minuli 250 miliárd dolárov. Chceme, aby sa skončila. Som z Putina sklamaný, pretože som si myslel, že dohodu uzavrieme už pred dvoma mesiacmi,“ priznal nahnevaný šéf Bieleho domu počas návštevy Marka Rutteho, generálneho tajomníka NATO, vo Washingtone.

Americký prezident pred ním pochválil európske krajiny za to, že na obranu konečne začali míňať viac peňazí. Ako vždy, D. Trump mal pre ne jedno nemilé prekvapenie. Hoci Ukrajine prisľúbil poslať ďalšie americké zbrane, po novom ich budú musieť zaplatiť práve európski spojenci. Doteraz ich USA posielali ako dar z vlastných zásob alebo nakupovali od výrobcov za vlastné peniaze. „Myslím si, že je to spravodlivé,“ povedal M. Rutte na margo Trumpovej požiadavky, aby zbrane zaplatilo NATO.

Volajte Putinovi, radí NATO

Pocity radosti z obnovenia dodávok zbraní Ukrajine kazia obavy, ktoré v nej 50-dňový odklad ciel vyvolal. Ukrajinský poslanec Oleksandr Merežko varoval, že toto časové okno môže byť pre jeho krajinu veľmi nebezpečné, pretože ho Putin určite využije na zintenzívnenie útokov.

D. Trump už v minulosti niekoľkokrát naznačil, že nemá problém uplatniť pri vyjednávaní prímeria na Ukrajine takzvané sekundárne clá, ktoré by sa vzťahovali na krajiny obchodujúce s Moskvou. Americký prezident totiž vníma tarify ako nástroj na dosahovanie rôznych cieľov od zvýšenia domácich príjmov po ukončenie vojen v zahraničí. V podaní šéfa Bieleho domu ale ide o veľmi vrtkavú stratégiu, keďže svoje vyhrážky skoro nikdy nenaplní v ich originálnej podobe. Väčšinou času clá zmierni alebo opakovane odloží.

Americký veľvyslanec pri NATO Matt Whitaker si myslí, že sa ohlásené sekundárne clá budú vzťahovať najmä na krajiny, ktoré od Ruska nakupujú ropu. „To znamená Indiu a Čínu. Výrazným spôsobom to ovplyvní ruskú ekonomiku,“ dodal.

M. Rutte v tejto súvislosti varoval svetových lídrov obchodujúcich s Moskvou, že by mali pouvažovať o telefonáte s V. Putinom, skôr než Trumpove sekundárne clá vstúpia do platnosti. „Ak viete, že sa vás to týka, možno mu budete chcieť zavolať a povedať, aby rokovania o prímerí alebo mierovej dohode bral vážne,“ upozornil v rozhovore pre Fox News.

Trhy šípia bluf

Ropné trhy na hrozbu ciel nezareagovali, hoci by potenciálne mohli zasiahnuť krajiny ako Čína, India a Brazília. Podčiarkli tým skepticizmus týkajúci sa toho, či k zavedeniu taríf vôbec dôjde. Môže to odrážať očakávania trhu, že 50-dňové okno poskytne Moskve dostatok priestoru na odvrátenie hrozby. Navrhované clá sú navyše nižšie ako 500-percentná sadzba, ktorú stanovuje návrh zákona o sankciách proti Rusku z roku 2025 z pera senátora Lindseyho Grahama.

Ak by však D. Trump navrhované opatrenia naozaj presadil, zásadne by to zmenilo výhľady ropného trhu. Rusko totiž denne do zahraničia vyvezie vyše sedem miliónov barelov ropy a ropných produktov. Čína, India a Turecko sú najväčšími odberateľmi. V prípade zavedenia sekundárnych ciel by museli prehodnotiť výhody nákupu lacnejšej ruskej ropy oproti nákladom, ktoré by vznikli, ak by ich vývozy do USA čelili neúnosne vysokým tarifám.

Globálny trh by sa navyše ocitol vo veľkom deficite. Rezervná produkčná kapacita OPEC by nezvládla pokryť celý výpadok. To by viedlo k výraznému nárastu cien ropy. „Keďže Trump chce, aby boli nízke, nemyslíme si, že má skutočný záujem túto hrozbu naplniť,“ uviedli analytici z ING.