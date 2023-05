Spoločnosť Google zo skupiny Alphabet integruje generatívnu umelú inteligenciu do vyhľadávania a ďalších kľúčových produktov. Šéf spoločnosti Sundar Pichai to v stredu povedal na konferencii Google. Firma dúfa, že medzi zákazníkmi vyvolá rovnaké nadšenie, aké v posledných mesiacoch vyvolalo začlenenie umelej inteligencie do konkurenčného vyhľadávača Bing od spoločnosti Microsoft. Google sprístupní svojho chatbota Barda v 180 krajinách.

„Transformujeme všetky naše kľúčové produkty vrátane vyhľadávania,“ povedal Sundar Pichai. Okrem vyhľadávania bude spoločnosť Google využívať generatívnu umelú inteligenciu aj v službách, ako je napríklad Gmail a Fotky Google.

Skúšobná fáza

Používatelia v USA získajú prístup ku generatívnemu vyhľadávaniu v najbližších týždňoch prostredníctvom čakacieho zoznamu. Ide o skúšobnú fázu, počas ktorej bude Google monitorovať kvalitu, rýchlosť a hodnotu výsledkov vyhľadávania, uviedla Cathy Edwardsová, ktorá okrem iného dohliada na aplikácie Google Apps a Google News.

V novembri minulého roka predstavila spoločnosť OpenAI chatbota ChatGPT, ktorý dokáže na základe jednoduchých dotazov generovať články, eseje, vtipy, poéziu, scenáre, právne dokumenty a podobne. Spustenie chatbota vyvolalo medzi technologickými gigantmi preteky vo vývoji podobných nástrojov. Microsoft ho nakoniec začlenil do svojho vyhľadávača Bing.

Edwardsová v rozhovore uviedla, že cieľom spoločnosti Google je využiť generatívnu umelú inteligenciu na zníženie počtu krokov, ktoré musia spotrebitelia urobiť pri rozhodovaní, a umožniť im klásť širší súbor otázok.

Google je v ohrození

Google bol dlhé roky hlavným vyhľadávačom na internete. Po tom, ako jeho konkurenti začali využívať umelú inteligenciu sa ocitol v ohrození. V hre je podiel Googlu na koláči internetovej reklamy, ktorého hodnotu výskumná spoločnosť MAGNA tento rok odhaduje na 286 miliárd dolárov.

Akcie spoločnosti Alphabet si po 20.00 h SELČ pripisovali 3,3 percenta. V tomto roku zatiaľ vzrástli o pätinu v porovnaní so 17-percentným nárastom technologicky zameraného akciového indexu Nasdaq Composite.