Zamestnanci by sa mali naučiť nové zručnosti, ktorých ovládanie si vyžaduje éra umelej inteligencie (AI). Vyplýva to zo správy Microsoftu; od februára do marca 2023 skúmal pracovné trendy na vzorke 31-tisíc ľudí na 31 trhoch.



Četbot ChatGPT vyvolal v posledných mesiacoch novú vlnu záujmu o generatívne technológie AI. Veľké technologické firmy ako Google a Microsoft sa odvtedy snažia zaviesť AI do svojho podnikateľského portfólia. Investícia Microsoftu vo výške 13 miliárd dolárov do startupu OpenAI viedla k prepracovaniu vyhľadávača Bing. Ten podľa spoločnosti používa jazykový model „výkonnejší ako ChatGPT“.



Čoraz prepracovanejšie schopnosti AI vytvárať text, obrázky a iný obsah vzbudzujú obavy z nahradenia pracovných miest technológiou. Nedávna správa Goldman Sachs uvádza, že umelá inteligencia a automatizácia zasiahla 300 miliónov pracovných miest na celom svete. Príkladom sú kancelárske a administratívne pozície.



Manažérka Microsoftu Colette Stallbaumerová vo virtuálnom rozhovore pre CNBC Make It povedala, že spoločnosť neskrýva optimizmus v tom, ako môže AI zmeniť prácu k lepšiemu. „Rovnako ako pri každom veľkom technologickom posune, či už to bolo zavádzanie počítačov alebo internetu, vždy existuje určité časové obdobie, počas ktorého sa vytvárajú nové pracovné miesta,“ dodala. „Skutočne veríme, že AI vytvorí viac pracovných miest, ako ich nahradí.“

Kľúčové kompetencie

Lídri Microsoftu veria, že medzi tri hlavné zručnosti, nevyhnutné pre AI, patria analytický úsudok, flexibilita a emocionálna inteligencia. Ide o „nové kľúčové kompetencie“ nielen pre technické roly, ale aj odborníkov na AI. Ďalšími sú intelektuálna zvedavosť, detekcia skreslenia a manipulácia s ním a tiež delegovanie AI. Aktuálny zoznam zručností zdôrazňuje potrebu, aby sa spoločnosti zamerali na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie svojich pracovníkov.

Záujem o pracovné miesta v oblasti AI narastá. Podľa pracovného portálu indeed.com sa napríklad v Singapure za posledných päť rokov zvýšil o 148,6 percenta. Počet takýchto pracovných ponúk zaostával, v rovnakom období vzrástol len o 95 percent.



„Ázia sa vďaka svojmu obrovskému potenciálu stala centrom vývoja, výskumu a komercializácie AI,“ povedal manažér indeed.com pre medzinárodnú stratégiu a operácie Karthik Sudhakar. Úlohy súvisiace s AI v Singapure sú dobre zaplatené. Napríklad inžinieri strojového učenia a dátoví inžinieri dostávajú podľa portálu v priemere 5 800 až 6 100 dolárov.

Odmeňovanie stále zohráva významnú rolu pri výbere zamestnania. No dôležité je aj mať náskok v neistom prostredí. „Čoraz viac organizácií teraz pri nábore hodnotí ovládanie zručností,“ tvrdí kariérna expertka z LinkedIn Pooja Chhabriová.