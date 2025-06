Pracoviskami sa šíri nový trend. Názov dostal „bleisure“, ktorý je kombináciou anglických slov business (biznis) a leisure (voľný čas). Zamestnanci si v rámci neho do programu pracovných ciest pridávajú aj vlastné voľnočasové aktivity. V niektorých prípadoch si pobyt o niekoľko dní predĺžia, aby si mohli nové prostredie nerušene užiť.

Súčasťou bleisure trendu je aj absolvovanie pracovných ciest v sprievode priateľov či rodiny. Obzvlášť v obľube ho majú mladí pracovníci. Podľa nedávneho prieskumu YouGov by až 74 percent respondentov pozvalo na služobnú cestu člena rodiny alebo priateľa. Najčastejšie takto uvažujú práve generácia Z a mileniáli. Takmer každý piaty respondent uviedol, že už so sebou na pracovnú cestu niekoho zobral bez toho, aby o tom povedal šéfovi.

Podľa psychologičky Jean Twenge môže byť za rozmachom tohto trendu skutočnosť, že mladším zamestnancom oveľa viac záleží na rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. „Nechcú, aby sa celý ich život točil len okolo práce,“ povedala pre Business Insider. Okrem toho mladší pracovníci zväčša ešte nemajú deti, vďaka čomu majú aj väčšiu flexibilitu. Ich partneri tak nemusia zostať doma, aby sa starali o spoločných potomkov, ale sa k polovičke môžu pokojne pridať.

Podľa J. Twenge sa zamestnanci boja šéfom o prizvaní blízkej osoby povedať, pretože sa ešte na pracovnom trhu či vo firme neoťukali a nevedia, čo si môžu dovoliť. V niektorých prípadoch však firmy sprievod partnerov a priateľov na pracovných cestách priamo podporujú. Podľa zamestnancov im totiž ich prítomnosť pomáha znižovať stres.

Profesor Stephan Meier pre BI uviedol, že zamestnávatelia by mali jasne stanoviť pravidlá služobných ciest. Môžu zamestnancom povedať, že od nich vyžadujú, aby sa práci venovali napríklad od deviatej rána do piatej poobede a potom si môžu urobiť voľný program. V tomto prípade by tak prítomnosť partnera nemusela byť pre firmy problémom.