Agentúra Fitch potvrdila dlhodobý rating Indie v cudzej mene na úrovni BBB- so stabilným výhľadom.
Fitch sa rozhodla ponechať Naí Dillí doterajší rating vďaka „robustnému rastu a solídnym externým financiám“.
Hrubý domáci produkt krajiny by sa mal v súčasnom fiškálnom roku, končiacom sa v marci 2026, zvýšiť o 6,5 percenta. V strednodobom horizonte agentúra predpokladá rast HDP Indie o 6,4 percenta, „vedený silnými kapitálovými výdavkami, nárastom súkromných investícií a priaznivou demografickou situáciou“.
Zároveň ale varovala, že 50-percentné americké clá predstavujú riziko revízie prognózy rastu smerom nadol, hoci očakáva, že krajine sa nakoniec podarí dosiahnuť dohodu o nižšom cle.
„Ak by ale americké clá pre Indiu boli nakoniec vyššie ako tarify pre jej ázijských konkurentov, schopnosť profitovať z presunov dodávateľského reťazca z Číny by sa znížila,“ poznamenala Fitch.