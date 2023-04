Poskytovanie spätnej väzby neúspešným uchádzačom o prácu je mimoriadne dôležité, píše nadnárodný pracovný portál Seek Employer. Ak firma odignoruje odôvodnenie neprijatia do zamestnania, pôsobí neprofesionálne a arogantne. Podľa pracovného portálu to takisto môže vyvolávať dojem, že bol výberový proces nespravodlivý a netransparentný.

Komunikácia buduje imidž firmy

„V prípade veľkého záujmu zo strany uchádzačov, bohužiaľ, nebude možné kontaktovať každého kandidáta osobne,“ píše sa pri nejednom inzeráte na pracovných portáloch.

Uvádzanie takýchto upozornení v inzerátoch je však zo strany firmy veľmi neprofesionálne, napísala pre magazín Forbes poradkyňa v oblasti ľudských zdrojov a headhunter Mária Hrin Jurič.

Špecialistka na HR zároveň upozornila, že práve prvotná komunikácia je dôležitá a buduje imidž firmy. Z inzerátu má byť podľa M. Hrin Jurič jasné, aké hodnoty spoločnosť vyznáva a akú má internú kultúru. To pomôže potenciálnemu záujemcovi pri rozhodovaní, či na ponuku vôbec zareaguje.

„Keď spoločnosť uvedie, že bude kontaktovať iba vybraných kandidátov, nepôsobí to dobre a dáva tak najavo, že si neváži ľudí ani natoľko, aby im odpísala. Chceli by ste v takej firme pracovať? Ja nie. Určite by som na taký inzerát nereagovala,“ priznáva autorka článku a poradkyňa v oblasti ľudských zdrojov.

Investícia, ktorá sa vráti

Mária Hrin Jurič takisto opísala, že sa jej sťažuje mnoho záujemcov o prácu na to, že nemajú žiadnu spätnú väzbu. Veľká časť z nich potom o firmu stratí záujem a v budúcnosti si tam opätovne životopis nepošle.

„A je to škoda, pretože firmy takto prichádzajú aj o talenty, ktoré sa ťažko hľadajú,“ konštatuje.

Firmy by mali podľa nej uchádzačom slušne uviesť dôvod, prečo sa rozhodli ich neprijať. Napísať len zamietavé vyjadrenie podľa M. Hrin Jurič nestačí. Podstatné sú dôvody zamietnutia aj konštruktívna spätná väzba. Na základe nej bude uchádzač vedieť, v akej oblasti sa má zlepšiť a môže sa tak posunúť vpred.

Podľa manažérky náborov môže mať spomínaný postup výhody aj pre samotnú firmu. „Úplne inak vás budú vnímať ako spoločnosť. Nezabuchnete dvere pred potenciálnymi talentmi a uľahčíte si tým náborový proces v budúcnosti. Je to investícia, ktorá sa vám vráti,“ uzavrela v magazíne Forbes poradkyňa v oblasti ľudských zdrojov.