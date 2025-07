Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman tvrdí, že vďaka pokroku v umelej inteligencii môže ďalšiu miliardovú firmu tvoriť len jeden jediný človek. Šéf Anthropicu Dario Amodei si zas myslí, že AI by mohla v priebehu piatich rokov eliminovať takmer polovicu všetkých juniorských administratívnych pozícií. Už tento rok prišlo v technologickom sektore o prácu vyše 64-tisíc ľudí, pričom práve umelá inteligencia hrá pri prepúšťaní významnú úlohu.

Tento prístup nie je iba krátkozraký, ale pre podnikanie v podstate aj zlý, tvrdí Alexandra Ebert, riaditeľka pre AI a demokratizáciu dát v spoločnosti Mostly AI. Firmy, ktoré dnes prepúšťajú ľudí v mene umelej inteligencie, budú podľa nej v blízkej budúcnosti musieť dobiehať konkurenciu. „Niet pochýb, že AI je výborná a zrýchľuje procesy, odbúrava opakujúcu sa prácu a šetrí čas. Sama o sebe ale nedokáže vytvoriť novú generáciu produktov a služieb,“ vysvetlila expertka.

Z dlhodobého hľadiska budú víťazmi firmy, ktoré inovujú, tvoria nové produkty, prehodnocujú, ako by veci mali fungovať, a prinášajú radikálne prelomové riešenia, aby ohromili spotrebiteľov. Dôkazy to potvrdzujú. Spoločnosť McKinsey zistila, že podniky, ktoré inovujú, majú 3,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že prekonajú konkurenciu. „V konečnom dôsledku ide o to, že AI nevynalieza, ale recykluje. Je trénovaná na nápadoch iných ľudí, napodobňuje vzory a nedokáže vybočiť z vývojovej krivky,“ dodala A. Ebert. Je tak jednoducho navrhnutá.

Ako hovorí akademik Mark Runco: „Umelá inteligencia dokáže produkovať iba umelú kreativitu.“ Kreatívnym zamestnancom môže byť nápomocná, ale nemôže ich nahradiť. „Ak je vašou stratégiou zbaviť sa ľudí, ktorí by mohli prísť s novým prelomovým nápadom, veľa šťastia. Možno budete chvíľu fungovať efektívnejšie, no nečudujte sa, keď vaše produkty začnú stagnovať,“ uzavrela expertka.