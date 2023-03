Nokia sa pripravuje na spustenie mobilnej siete 4G na Mesiaci, ku ktorému by malo dôjsť niekedy v druhej polovici tohto roka, píše portál CNBC.

Fínska telekomunikačná spoločnosť plánuje v nasledujúcich mesiacoch sieť nainštalovať do rakety firmy SpaceX. Informoval o tom hlavný inžinier Nokie Luis Maestro Ruiz De Temino. Sieť bude poháňať základná stanica s anténou, ktorá sa bude nachádzať v lunárnom pristávacom modeli Nova-C z dielne americkej vesmírnej firmy Intuitive Machines, ako aj sprievodný rover na solárnu energiu. Medzi pristávacím modelom a roverom sa vytvorí LTE spojenie.

Celá táto infraštruktúra by mala pristáť v kráteri Shackleton, ktorý leží v južnej časti Mesiaca. Podľa firmy Nokia je technológia navrhnutá tak, aby odolala extrémnym podmienkam vo vesmíre.

Povrchu Mesiaca sa ľudská noha nedotkla od roku 1972, a tak by to vesmírna agentúra NASA rada čo najskôr zmenila. Pomôcť by jej v tom mala misia Artemis 1, ktorá by takisto mala využívať služby plánovanej 4G siete .

Nokia by ňou navyše rada dokázala, že pozemské siete spĺňajú komunikačné potreby budúcich vesmírnych misií. Mobilná sieť 4G tak má kozmonautom umožniť komunikovať medzi sebou, ako aj s kontrolnou vežou, a zároveň im umožňovať ovládať rover na diaľku či vysielať živý záznam z priebehu misie naspäť na Zem.

Firma Nokia okrem iného dúfa, že jej zavedenie mesačnej siete pomôže pri hľadaní ľadu na Mesiaci. Väčšina jeho povrchu je teraz síce suchá, no nedávne misie tu našli pozostatky ľadu uväzneného v zakrytých kráteroch v okolí pólov.

Táto voda má mnoho potenciálnych využití. Mohla by byť ošetrená a použitá na pitie, či rozložená na vodík a kyslík, ktoré by sa následne využili ako palivo do rakiet. V neposlednom rade by mohla byť zdrojom dýchateľného kyslíka pre kozmonautov.