Finančná správa opäť spúšťa listovú kampaň, ktorou chce podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. V najbližších dňoch dostane 7 315 daňovníkov listy, v ktorých ich upozorní na povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Listová kampaň

„Týka sa to daňovníkov, ktorí predali napríklad rodinný dom, chatu, garáž alebo byt do piatich rokov od ich nadobudnutia. Finančná správa túto preventívnu akciu spúšťa už tretíkrát, nakoľko predošlé priniesli do štátneho rozpočtu 13,6 milióna eur,“ priblížila hovorkyňa daniarov Martina Rybanská.

List bude zasielaný informatívne vybraným daňovým subjektom, ktorým podľa informácií z Katastra nehnuteľností SR mohla vzniknúť daňová povinnosť. Z hľadiska dane sa finančná správa zamerala na nehnuteľnosti, pri ktorých došlo v rozmedzí piatich rokov minimálne k dvom zmenám majiteľov.

Finančná správa zároveň informuje, že v určitých prípadoch môže byť príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane. Vtedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Daňové priznanie

„Daňové priznanie môžu daňovníci podať do konca marca tohto roka osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky, ak majú vytvorený autorizovaný prístup na portál finančnej správy. E-formulár je zverejnený na portáli finančnej správy,“ dodala Rybanská.