Financie, ktoré boli využité na analýzu mRNA vakcín, sa mohli použiť tam, kde naozaj chýbajú – na liečbu pacientov a záchranu životov, uviedol Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP).
„Poisťovne nám často odmietajú uhradiť život zachraňujúcu liečbu pre ťažko chorých pacientov alebo z rozpočtových dôvodov nezabezpečia indikované vyšetrenia. Pacienti sú neraz odkázaní hradiť si liečbu sami, mnohí dokonca cez verejné zbierky. O to väčšie rozčarovanie vyvoláva fakt, že štát dal 350-tisíc eur na analýzu vakcín, ktorých bezpečnosť a účinnosť dlhodobo potvrdzujú liekové autority aj vedecká komunita,“ uviedol ZAP.
Analýza Slovenskej akadémie vied ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Zároveň upozornila, že vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce.