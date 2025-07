Premiér Robert Fico deklaroval, že Slovensko nikdy nepodporí plán Európskej komisie REPowerEU v dodávkach plynu. Podľa neho poškodí slovenské domácnosti a hospodárstvo a ďalej zníži konkurencieschopnosť celej EÚ.

„Plne si uvedomujem, že SR nemôže k návrhu REPowerEU využiť právo veta. Tento návrh považujeme za sankciu, a preto ho prirodzene spájame s návrhom 18. sankčného balíka proti Ruskej federácii. Očakávame preto, že k hlasovaniu o 18. balíku môže dôjsť až po vyriešení podstatnej časti rizík spojených s REPowerEU v oblasti dodávok plynu od roku 2028,“ vysvetlil postoj SR premiér Fico.

Podľa Fica na slovenskej politickej scéne neexistuje zhoda, pokiaľ ide o akceptovanie obsahu listu, ktorý v utorok šéfka EK adresovala slovenskému premiérovi. Von der Leyenová v ňom predsedovi vlády SR predstavila návrh garancií týkajúci sa plánovaného odstavenia dodávok ruského zemného plynu do EÚ.

Fico upozornil, že mimoriadne negatívny postoj k obsahu listu zaujali predstavitelia podnikateľského sektora, a podľa premiéra za ním nestoja ani opozičné strany, ktoré inak so zastavením dodávok ruského plynu po 1. januári 2028 súhlasia. „Považoval by som sa pitoreskné, ak by som vzhľadom na môj jasný odmietavý postoj k stratégii REPowerEU bol na Slovensku jediný zodpovedný za prijatie Vašich garancií, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za málo konkrétne,“ uviedol premiér v liste.

„Za daných okolností si Vás dovoľujem požiadať, aby nasledujúce hodiny a dni boli využité na pokračovanie dialógu medzi vládou SR a EK, predovšetkým v záujme jasnej interpretácie záväzkov, ktoré na politickej úrovni EK preberá na seba a ktoré sú formulované vo Vašom liste z 15. júla 2025. Dovtedy bude SR žiadať o odklad hlasovania o 18. sankčnom balíku,“ deklaroval Fico.