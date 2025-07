Medzinárodná pozícia Slovenska na európskej pôde naberá tragikomické kontúry. Vo štvrtok nemecký kancelár Fridrich Merz ostro kritizoval krajinu a jej predsedu vlády za to, že ako jediný štát EÚ vytrvalo hlasuje proti 18. balíku protiruských sankcií. Podľa slov Roberta Fica mal medzi obidvoma lídrami v sobotu prebehnúť tvrdý telefonický rozhovor.

Slovenský premiér sa však nevzdá a bude bojovať za slovenské záujmy, tvrdil na sobotňajšej tlačovej konferencii. Na nej povedal množstvo argumentov. Problém je, že mnoho z nich je zavádzajúcich, čím sa pozícia krajiny stáva čoraz neudržateľnejšou.

Prvým veľkým problémom Ficových tvrdení je opakovanie ruskej propagandy, že sankcie škodia viac EÚ ako Rusku. Ruskej ekonomike sa podľa premiéra darí, čo nezodpovedá realite. Nedávno ruský minister hospodárstva priznal, že krajina je na hrane recesie, ak už nie je v nej.

Pri inflácii presahujúcej 10 percent životná úroveň prudko klesá, keď import je drahý a domáca výroba nedostatočná. Ekonomika rastie len na základe vysokých vojenských výdavkov a bezprecedentného rastu dlhu. Negatívne následky vysokých cien, nízkych investícií a demografickej deštrukcie budú pre Rusko dlhodobé a zásadné. Sankčné balíky spoľahlivo fungujú, hoci nie tak razantne, ako mnohí na začiatku verili.

Ficove výroky sú pre postavenie Slovenska na európskej politickej scéne blamážou. No ešte väčšou blamážou je jeho boj za ruský plyn.

Predseda slovenskej vlády povedal, že tranzitné poplatky po odpojení ruského plynu vzrastú násobne. Celé je to ale inak. Cenotvorba Gazpromu pre Slovensko je jednoduchá: zoberie si cenu nákupu plynu a jeho prepravy z Nemecka na Slovensko a túto cenu o čosi podlezie.

Napríklad v súčasnosti sa plyn z Nemecka dá dopraviť na Slovensko za zhruba tri eurá na megawatthodinu. Gazprom krajine ponúkne o jedno euro nižšiu cenu, ako je burza plus tranzit. Nepriamo to potvrdila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá povedala, že tranzitné poplatky za dovoz neruskej ropy by sa navýšili o dve eurá za MWh.

Ak by to bolo možné a Slovensko by mohlo z Nemecka cez Česko odoberať celú svoju spotrebu plynu, krajina by za ňu zaplatila naviac 90 miliónov eur. Ak totiž Slovensko spotrebuje 45 miliónov MWh plynu, navýšená cena za tranzit je menej ako sto miliónov eur ročne.

Pri deficitoch slovenskej vlády v miliardách a navýšení len 13. dôchodkov o jednu miliardu ročne, ide o zanedbateľnú čiastku. Navyše už teraz Slovensko odoberá viac ako polovicu plynu z neruských zdrojov. Ak by muselo odoberať celý objem, súčasné náklady sa navýšia iba o niekoľko desiatok miliónov eur.

ÚRSO pritom nedávno zvýšil poplatky Eustreamu za tranzit plynu cez Slovensko smerom na Ukrajinu, čím štát zarobí desiatky miliónov eur. Náklady na vypnutie ruského plynu tým môže kompenzovať. Výraznejšie by sa náklady zvýšili iba v prípade, ak by Slovensko muselo plyn odoberať cez drahé Poľsko.

Prepočty, že nejde o žiadne dramatické peniaze, vidia všetci, vrátane F. Merza. Ten musí ako bývalý bankár krútiť hlavou, či skutočne chce Slovensko blokovať 18. balík sankcií pre pár desiatok miliónov eur.

Aby svoju tézu podporil, R. Fico prichádza s ďalšími zavádzaniami. Napríklad, že Slovensko nemá dostupné LNG terminály. Samozrejme že má, rovnako ako má aj Česko, ktoré si už na jeseň 2022 prenajalo kapacitu na LNG termináli v Eemshavene.

Alebo, že po odstrihnutí ruského zemného plynu cena komodity v Európe prudko vzrastie. Nedávno hovoril o číslach 60 až 70 miliárd eur pre celý európsky energetický sektor. Realita je však úplne iná. Kým momentálna cena európskeho zemného plynu je 35 eur, burzová cena na zimu 2027 je 30 eur a na zimu 2028 už iba 26 eur. Obchodníci očakávajú pokles ceny komodity v čase s tým, ako budú LNG kapacity narastať.

Tým sa Ficovo zavádzanie nekončí. Hrozí ruskou arbitrážou za 16 miliárd eur, pokiaľ Slovensko nebude odoberať plyn od Gazpromu. V skutočnosti by však nastala udalosť vis maior. Vyššia moc, v tomto prípade EÚ, by zabránila Slovensku v nákupe zemného plynu a je takmer isté, že na arbitrážnom súde v Európe by Slovensko vyhralo.

Rovnako hovoriť o tom, že slovenský priemysel by doplatil na straty ruských energií len ukazuje neznalosť aktuálnej situácie. Slovenský priemysel si za všetky vlády SMERu kupuje zemný plyn za takmer najvyššie v celej Európe. V roku 2024 bola priemerná cena komodity na európskom trhu 36 eur za MWh, no slovenské nedomácnosti si kupovali plyn v priemere za 52 eur, európsky priemer bol 44 eur. Hovoríme tu o rozdiele 8 eur na MWh v roku 2024, pričom dlhodobý priemer v neprospech Slovenska je 5 eur. Doma je šanca na úspory v stovkách miliónov eur. Čo pre ich nájdenie robí regulátor a čo pre to robí R. Fico?

Robiť si v Európe blamáž za desiatky miliónov eur za plyn, keď mu doma utekajú stovky miliónov je iracionálna politika. Boj o „lacný ruský plyn“ pritom diskredituje Slovensko na medzinárodnej scéne. Je skutočne otázne, za koho záujmy vlastne premiér R. Fico bojuje.