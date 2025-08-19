Čínska hračkárska spoločnosť Pop Mart International Group, známa bábikami Labubu, zaznamenala v prvom polroku rast zisku o takmer 400 percent.
Tržby firmy dosiahli 13,88 miliardy jüanov (1,8 miliardy eur) a oproti prvému polroku vlaňajška sa zvýšili o 204,4 percenta. Iba predaj bábik Labubu zabezpečil Pop Martu viac ako tretinu celkových tržieb (4,81 miliardy jüanov).
Čistý zisk výrobcu za prvých šesť mesiacov dosiahol 4,57 miliardy jüanov (545,36 milióna eur), medziročne o 396,5 percenta viac.
Pop Mart ťaží z globálneho ošiaľu okolo bábik Labubu, čo vidieť aj na raste jeho akcií, ktoré tento rok stúpli o vyše 200 percent. Súčasná trhová kapitalizácia čínskej firmy prekonala aj hodnotu amerického výrobcu Mattel.