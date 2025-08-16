V roku 2024 sa z laboratória popkultúry v Číne vyliahla hračka, ktorá premenila jednoduchú plyšovú figúrku s desivým výrazom na globálny fenomén. Labubu, stelesnenie „temnej roztomilosti“ so špicatými zubami a nezameniteľným charakterom, poháňa obrovský biznis firmy Pop Mart – spoločnosti, ktorá rapídne zmenila definíciu moderného zberateľstva.
Ošiaľ okolo Labubu sa ešte zvýšil, keď sa s figúrkou na sociálnych sieťach objavili svetové celebrity ako Rihanna či Dua Lipa. Popularita Labubu sa začala v Thajsku, kde ju odštartovala tamojšia speváčka Lalisa Manobal (Lisa) z dievčenskej skupiny Blackpink, jednej z najväčších K-pop hviezd sveta. Vďaka nej sa postavička rýchlo stala hitom v Thajsku a z tohto epicentra sa trend rozšíril do celého sveta.
Známosť Labubu by nikdy nedosiahla obrovské rozmery bez pomoci influencerov. Tí tu nefungujú ako obyčajné „tváre reklamy“. Mnohé z nich zdieľajú Labubu úplne prirodzene, ako súčasť svojho bežného života. Vytvárajú tým dojem, že ide o osobný predmet s vlastným príbehom, nie len o ďalší produkt, ktorý si musíte kúpiť. A práve to u mladej generácie funguje omnoho lepšie než tradičná reklama. Vzniká komunita, ktorá poháňa dopyt silnejšie než akýkoľvek marketing.
Dôkazom výnimočného postavenia Labubu vo svete zberateľstva je rekordná aukcia v Hongkongu. Tento rok tam vydražili špeciálnu figúrku Labubu za viac než 150-tisíc dolárov. Táto cena ju zaradila medzi najdrahšie hračky v histórii aukcií.
Celosvetový záujem sa okamžite odrazil aj na výrobcovi – čínskej spoločnosti Pop Mart. Tá zažíva raketový rast a hodnota jej akcií za rok vystrelila o 570 percent, čím sa zaradila medzi najrýchlejšie rastúce značky v hračkárskom priemysle.
Raketový rast firmy
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?