Malé Andorrské kniežatstvo práve teraz prechádza najpodivnejšou bytovou krízou v Európe, domnieva sa Bloomberg. Hornatý mikroštát ležiaci medzi Francúzskom a Španielskom, je známy bezcolnými nákupmi a zjazdovkami pre začiatočníkov. Nízke dane a vysoká úroveň bankového tajomstva z neho urobili neodolateľný magnet pre superbohatých kupcov a prenajímateľov domov.



Na najnovšej prisťahovaleckej vlne do krajiny sa teraz vezú YouTuberi a iné hviezdy sociálnych médií. Ceny nehnuteľností sa v Andorre od leta 2018 zvýšili o viac ako 30 percent, čo prinútilo menej majetných miestnych obyvateľov presťahovať sa za hranice do Španielska.



Kniežatstvo je nezávislý štát – okrem niekoľkých krátkych prestávok – od roku 1278. S rozlohou približne ekvivalentnou s kalifornským San Jose a populáciou zhruba 84-tisíc obyvateľov patrí medzi najmenšie európske štáty; jeho hlavná mestská oblasť Andorra la Vella (Mesto Andorra) je najvyššie položeným hlavným mestom starého kontinentu.

Menia zákony

Andorrskí zákonodarcovia v dôsledku rapídneho nárastu cien nehnuteľností navrhujú rozsiahle kroky zamerané na odradenie nerezidentov skupovať všetko, čo im príde pod ruku. Nedávno bol prijatý trojmesačný zákaz kupovania nehnuteľností cudzincami. Následne ich chcú prinútiť platiť daň z nehnuteľnosti, pričom výnosy majú ísť do fondu na vytvorenie dostupného bývania pre miestnych obyvateľov.

Generálna rada takisto plánuje požadovať od všetkých žiadateľov o pobyt, aby zložili skúšku z katalánčiny v snahe povzbudiť migrantov v úsilí osvojiť si miestnu kultúru a naučiť sa jazyk.



Existujú však obavy, že takéto opatrenia by mohli byť kontraproduktívne. Podľa niektorých kritikov tento prístup „premení Andorru na Monako“ tým, že povzbudí bohatých ľudí, ktorí sa tam snažia kúpiť nehnuteľnosť, aby sa zaregistrovali ako rezidenti, a unikli novej dani.

Stačí 90 dní

Pre bohatých nie je ťažké stať sa „pasívnym“ obyvateľom – teda niekým, kto zarába peniaze podnikaním mimo štátu. Potrebuje plat vo výške trojnásobku minimálnej mzdy v krajine (v súčasnosti 1 286,13 eura mesačne) a má v krajine investovať aspoň 600-tisíc eur. Minimálny počet dní v roku strávených v Andorre na udržanie si pobytu je 90 dní.

Pre úspešných podnikateľov a profesionálov, ktorí zarábajú peniaze mimo štátu – do kategórie, ktorú tvoria najmä YouTuberi – možno dokonca od tejto investičnej požiadavky upustiť, pričom jedinou povinnosťou je vratný depozit.



Tí, ktorí sa kvalifikujú, môžu očakávať atraktívny balík výhod. Najvyššia sadzba dane z príjmu v Andorre je len desať percent a obyvatelia neplatia žiadne dedičské dane, ani daň z kapitálových výnosov z akéhokoľvek majetku, ktorého vlastník má menej ako 25 percent alebo ho vlastní viac ako desať rokov. Navyše, andorrské banky nezdieľajú údaje so žiadnymi externými daňovými úradmi – čo je výhodou pre každého, kto sa obáva finančnej kontroly. Je teda možné, že cudzinci sa budú do Andorry hrnúť aj naďalej, aj keď len v on-line priestore.