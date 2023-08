Európski obchodníci začali uskladňovať plyn v ukrajinských zásobníkoch. Využívajú tak momentálnu situáciu na trhu a tamojšiu dostatočnú voľnú kapacitu, bez ohľadu na riziká vyplývajúce z pokračujúcej vojny v krajine.

Po útoku Ruska na Ukrajinu vo februári minulého roka začala Európska únia riešiť problém, ako uskladniť čo najviac plynu. Cieľom je kompenzovať obmedzené dodávky suroviny z Ruska, najmä v zimných mesiacoch. K 7. augustu boli podľa platformy GIE zásobníky v Európskej únii naplnené na 87 percent a očakáva sa, že do 1. novembra budú naplnené na 90 percent.

Známka dôvery v Ukrajinu

Obchodníci uviedli, že využitie ukrajinských zásobníkov popri zásobníkoch v Európskej únii má vzhľadom na ceny najbližších a neskorších kontraktov svoju logiku. Cena plynu s dodávkou v septembri dosahuje zhruba 30 eur za megawatthodinu (MWh), zatiaľ čo forwardové ceny na prvý kvartál 2024 okolo 49 eur za MWh.

Ukrajinské zásobníky využíva napríklad česká firma EPH. Miroslav Haško z EPH pre Reuters povedal, že rozhodnutie využiť ukrajinské kapacity je aj známkou dôvery v Ukrajinu a jej prepravný a uskladňovací systém. Objem plynu, ktorý firma na Ukrajine skladuje, však nezverejnil.

Ukrajinská energetická spoločnosť Naftogaz uviedla, že zahraniční zákazníci môžu využiť vyše desať miliárd kubických metrov z celkovej ukrajinskej kapacity zásobníkov v objeme zhruba 30 miliárd kubických metrov. Dodal zároveň, že väčšina zásobníkov sa nachádza na západe krajiny, ďaleko od frontovej línie.

Riziká ostávajú

Využitie ukrajinských zásobníkov zvažuje aj plynárenská spoločnosť SPP. „Uskladňovanie plynu na Ukrajine považujeme za jednu zo zaujímavých obchodných príležitostí, ktorú momentálne zvažujeme,“ uviedla firma pre agentúru Reuters.

Niektorí obchodníci však poukázali na riziká. „Predstavte si, že bude zasiahnutá kompresorová stanica alebo iná časť infraštruktúry. Je potrebné brať do úvahy aj toto riziko," povedal Martin Pich, šéf divízie tradingu českej spoločnosti MND.

O možnom využití ukrajinských zásobníkov plynu informoval minulý mesiac ekonomický inštitút Bruegel. Podľa neho by Ukrajina mohla zvýšiť skladovaciu kapacitu Európy približne o desať percent. Pre Európu by to znamenalo lepšie vyhliadky na zimu a pre Ukrajinu zasa potrebné príjmy do štátnej pokladnice.