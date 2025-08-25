Silnejúce euro a vyššie americké clá umocňujú dlhodobý problém konkurencieschopnosti európskych firiem vo svete, poukázali analytici Národnej banky Slovenska.

„Európski exportéri čelia dvojitému šoku – nutnosti vysporiadať sa s vyššími tarifami a citeľnému posilneniu eura voči doláru,“ zhodnotili analytici. Podiel európskych vývozov na svetových trhoch dlhodobo klesá, pričom príčiny možno hľadať v slabších objemoch investícií či cenovej nevýhode v oblasti energií.

Sila eura voči doláru je v súlade s takzvanou rovnovážnou hodnotou, ktorá zohľadňuje fakt, že sa v USA očakáva väčšie znižovanie sadzieb, teda znehodnotenie meny. Euro sa voči doláru nachádza päť percent nad priemerom z rokov 2023 a 2024. Európske produkty sú preto z pohľadu amerických spotrebiteľov drahšie. Oslabenie eura po oznámení obchodnej dohody medzi EÚ a USA bolo iba dočasné a európskym exportérom úľavu neprinieslo.

„Silné euro je pre vývozcov príťažou a v prípade dlhšieho pretrvávania môže vyústiť až do zníženia exportu a krátkodobého zhoršenia ekonomiky,“ uviedli analytici, pričom ale dodali, že silná mena môže tlmiť infláciu.

Firmy v eurozóne v reakcii na zhoršenie obchodných vzťahov cítia potrebu zvýšiť predaje do domácej ekonomiky a iných krajín mimo EÚ. Z pohľadu menovej politiky by snaha umiestniť väčšiu časť produkcie na domácom trhu mohla tlmiť infláciu, pretože by zvyšovala cenovú konkurenciu.

Situáciu európskych exportérov komplikuje aj vývoj v Číne. Kým európski vývozcovia podiely na tamojšom trhu strácali, Peking dokázal svoju pozíciu v Európe mierne zlepšiť. „Tu je takisto jedným z faktorov silné euro voči jüanu, ako aj skutočnosť, že Čína v reakcii na obchodné spory s USA presmerovala svoje vývozy na iné trhy,“ doplnila NBS.

WA 63 Turnberry - Na snímke americký prezident Donald Trump a šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová si podávajú ruky počas stretnutia v škótskom Turnberry v nedeľu 27. júla 2025. FOTO TASR/AP President Donald Trump shakes hands with European Commission President Ursula von der Leyen as they meet at the Trump Turnberry golf course in Turnberry, Scotland Sunday, July 27, 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
