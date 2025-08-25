Silnejúce euro a vyššie americké clá umocňujú dlhodobý problém konkurencieschopnosti európskych firiem vo svete, poukázali analytici Národnej banky Slovenska.
„Európski exportéri čelia dvojitému šoku – nutnosti vysporiadať sa s vyššími tarifami a citeľnému posilneniu eura voči doláru,“ zhodnotili analytici. Podiel európskych vývozov na svetových trhoch dlhodobo klesá, pričom príčiny možno hľadať v slabších objemoch investícií či cenovej nevýhode v oblasti energií.
Sila eura voči doláru je v súlade s takzvanou rovnovážnou hodnotou, ktorá zohľadňuje fakt, že sa v USA očakáva väčšie znižovanie sadzieb, teda znehodnotenie meny. Euro sa voči doláru nachádza päť percent nad priemerom z rokov 2023 a 2024. Európske produkty sú preto z pohľadu amerických spotrebiteľov drahšie. Oslabenie eura po oznámení obchodnej dohody medzi EÚ a USA bolo iba dočasné a európskym exportérom úľavu neprinieslo.
„Silné euro je pre vývozcov príťažou a v prípade dlhšieho pretrvávania môže vyústiť až do zníženia exportu a krátkodobého zhoršenia ekonomiky,“ uviedli analytici, pričom ale dodali, že silná mena môže tlmiť infláciu.
Firmy v eurozóne v reakcii na zhoršenie obchodných vzťahov cítia potrebu zvýšiť predaje do domácej ekonomiky a iných krajín mimo EÚ. Z pohľadu menovej politiky by snaha umiestniť väčšiu časť produkcie na domácom trhu mohla tlmiť infláciu, pretože by zvyšovala cenovú konkurenciu.
Situáciu európskych exportérov komplikuje aj vývoj v Číne. Kým európski vývozcovia podiely na tamojšom trhu strácali, Peking dokázal svoju pozíciu v Európe mierne zlepšiť. „Tu je takisto jedným z faktorov silné euro voči jüanu, ako aj skutočnosť, že Čína v reakcii na obchodné spory s USA presmerovala svoje vývozy na iné trhy,“ doplnila NBS.