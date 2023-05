Najväčším rizikom pre európske automobilky sú elektromobily vyrábané v Číne. V utorok zverejnenej správe to uviedla nemecká poisťovňa Allianz. Ak politici neprijmú zodpovedajúce opatrenia, môže čínska konkurencia európskych výrobcov podľa tejto štúdie do roku 2030 pripraviť na zisku o sedem miliárd eur ročne.

Ohrozený európsky trh

Ako riešenie Alianz uvádza recipročné clá na autá dovážané z Číny, zlepšenie vývoja materiálov a technológií pre batérie elektrických vozidiel a tiež umožniť čínskym automobilkám vyrábať automobily v Európe.

Európske automobilky podľa správy Allianz čelia dvojitej hrozbe. Na jednej strane im klesá predaj v Číne, kde miestni výrobcovia zvyšujú podiel na trhu. Napríklad nemecká automobilová skupina Volkswagen prišla v prvom štvrťroku o pozíciu najpredávanejšej značky osobných áut v Číne – predstihla ju miestna značka BYD. Na druhej strane rastie predaj dovážaných elektromobilov vyrobených v Číne, predaj zvyšujú ako domáce, tak aj západné automobilky.

Čínsky automobilový trh je najväčší na svete, je ale zahltený elektrickými športovo-úžitkovými vozidlami (SUV), čo vytvára tlak na miestne automobilky, aby vyvážali viac áut do Európy. Dovoz elektrických áut do Číny by mohol Európsku úniu v roku 2030 stáť vyše 24 miliárd eur ekonomického výkonu, čo predstavuje 0,15 percenta HDP EÚ, uvádza štúdia.

Veľké riziko aj pre Slovensko

Avšak ekonomiky Nemecka, Slovenska a Česka, ktoré sú závislé od automobilového priemyslu, by mohli čeliť ešte väčšiemu dopadu, a to v ekvivalente 0,3 až 0,4 percenta HDP, píše Allianz v štúdii.

„Európskemu automobilovému priemyslu ide o veľa: Štyri z piatich automobilov predaných v Európe sa montujú na mieste,“ uvádza správa. Pripomína tiež, že Európa sa stala cieľom čínskeho vývozu, keď v Spojených štátoch začal platiť zákon o obmedzovaní inflácie (IRA).

Na tento rok americký zákon IRA vyžaduje, aby 50 percent komponentov batérií bolo vyrobených alebo zmontovaných v Severnej Amerike, aby bolo možné získať daňovú úľavu 3 750 dolárov. Ďalších 3 750 dolárov je tento rok podmienených tým, že 40 percent kritických minerálov pochádza zo Spojených štátov alebo od ich partnera vo voľnom obchode. V oboch prípadoch sa tento pomer s postupom rokov zvyšuje.